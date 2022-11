3. Liga: Verl überrascht Spitzenteam - Christian Neidhart stinksauer

Am 15. Spieltag der 3. Liga gab es für Waldhof Mannheim einmal mehr in der Fremde nichts zu holen. Trainer Christian Neidhart war stinksauer.

Die Spielvereinigung Elversberg marschiert weiter Richtung 2. Bundesliga und damit Doppelaufstieg. Nach dem 3:1-Sieg über Borussia Dortmund II haben die Saarländer bereits sieben Punkte Vorsprung auf Platz drei. Zur Erinnerung: Der Erste und der Zweite steigen direkt in Liga zwei auf.

In die 2. Bundesliga aufsteigen, will auch der SV Waldhof Mannheim. Doch mit der eklatanten Auswärtsschwäche - sieben Auswärtsspiele und nur ein Punkt - wird das nichts. In Halle unterlag Mannheim nach einer 1:0-Führung mit 1:3. Trainer Christian Neidhart war nach dem Spiel stinksauer und fand im Kreise seiner Mannschaft harte, deutliche Worte.

Neidhart bei "Magenta TV": "Das war nicht ganz jugendfrei. Deshalb lassen wir es besser bei uns. Wir gehen richtig gut ins Spiel rein und in Führung. Haben danach richtig gute Chancen und sind zu leichtfertig mit unseren Möglichkeiten umgegangen. Eine richtig gute Mannschaft führt hier zur Halbzeit 2:0 oder 3:0. Wir hatten Halle genau dort, wo wir sie haben wollten. Die Leute haben gepfiffen, die haben nix hingekriegt in der 1. Halbzeit. Wenn es eine Goldmedaille dafür geben würde, den Gegner stark zu machen, dann hätten wir den Koffer voll. Das war heute wieder so - wir haben Halle stark gemacht mit unseren eigenen dummen Fehlern."

Gute Laune hatte derweil Olaf Janßen, Trainer des FC Viktoria Köln. Sein Team besiegte Erzgebirge Aue mit 3:0.

Der FC Erzgebirge Aue hielt lange gut mit, mit der Roten Karte von Schreck in der 62. Minute kippte das Spiel aber komplett in die Richtung der Kölner. Janßen: "Aue ist kein normaler Tabellenletzter. Die sind sehr gut besetzt. Ich fand es vor allen Dingen gut, dass wir die Ruhe bewahrt haben. Wir sind nicht durchgedreht, sondern bei unserem Können geblieben."

Und auch der SC Verl war erfolgreich. Die Ostwestfalen drehten einen 0:1-Rückstand gegen das Spitzenteam aus Ingolstadt und siegten mit 2:1. Der SC Verl festigte damit Platz 10 in der Tabelle.

Verls Trainer Michael Kniat: "Wir haben gegen eine extrem gute Mannschaft gespielt und deswegen war jeder Zentimeter hart umkämpft. Trotzdem sind wir am Ende des Spiels die Glücklicheren, Verdienteren. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Auf jeden Fall haben wir gewonnen und das zählt für uns."