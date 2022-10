3. Liga: Ohne RWE- und MSV-Beteiligung - Live-Spiele im Free-TV bis zur Winterpause

Das ist bitter für die Fans von Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg. Sie werden ihre Klubs in diesem Jahr nicht mehr im Free-TV sehen.

Drei Möglichkeiten haben die Fans von Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg, ihre Klubs in den verbleibenden vier Begegnungen vor der WM- und Winterpause noch einmal zu sehen.

Entweder die Anhänger gehen ins Stadion, schauen die Spiele bei Pay-TV-Sender Magenta oder verfolgen die Partien im RevierSport-Liveticker. Denn im Free-TV, im WDR oder anderen Dritt-Sendern, wird keine Begegnung mit RWE- oder MSV-Beteiligung im Jahr 2022 mehr gezeigt.

Derweil werden am Samstag, 29. Oktober (14 Uhr), am 14. Spieltag gleich drei Drittligaspiele im Free-TV übertragen.

1. FC Saarbrücken gegen SV Meppen ist sowohl im SR als auch NDR zu sehen. Die Begegnung zwischen der Spielvereinigung Bayreuth und dem TSV 1860 München kann im BR verfolgt werden und die Partie zwischen Erzgebirge Aue und Tabellenführer Spielvereinigung Elversberg im MDR.

Am 15. Spieltag, Samstag (5. November, 14 Uhr), überträgt der MDR das Match des Halleschen FC gegen den SV Waldhof Mannheim und der BR den Auswärtsauftritt des FC Ingolstadt beim SC Verl, der bekanntlich seine Heimspiele in Paderborn austrägt.

Am 16. Spieltag dürfen sich die Drittliga-Fans noch einmal über zwei Begegnungen im Free-TV freuen, bevor es in die Winterpause geht. Am Samstag, 12. November (14 Uhr), überträgt der NDR das Derby zwischen dem SV Meppen und dem VfL Osnabrück und beim MDR steht der sächsische Vergleich zwischen Dynamo Dresden und dem FSV Zwickau auf dem Programm.

Das Kalenderjahr 2022 wird mit dem Spiel zwischen 1860 München und Rot-Weiss Essen, das an einem Montag (14. November, 19 Uhr) stattfinden wird, abgeschlossen. Jedoch wird diese Partie nicht im Free-TV zu sehen sein.