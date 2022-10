Sie rocken als Aufsteiger die 3. Liga. Nun wurde Sportdirektor Nils-Ole Book befördert. Der ehemalige Profi des MSV Duisburg rückt in den Vorstand auf.

Nicht nur Union Berlin versetzt Fußball-Deutschland als Spitzenreiter der Bundesliga in Erstaunen. Auch in der 3. Liga führt ein Team die Tabelle an, an das vor der Spielzeit niemand gedacht hätte.

Die SV Elversberg rockt nach dem Aufstieg auch die neue Liga. Nach 13 Spieltagen liegen sie schon sechs Punkte vor dem Relegationsplatz und sieben Zählern vor Rang vier. Und das alles mit attraktivem Fußball, kein Team schoss mehr Tore als der Aufsteiger.

Architekt der Truppe: Sportdirektor Nils-Ole Book, der unter anderem für den MSV Duisburg 14 Mal in der 2. Bundesliga auflief. Nun wurde Book für seine gute Arbeit belohnt. Sein Vertrag wurde verlängert, zudem rückt er in den Vorstand der Elversberger auf. Dort wird er den Klub neben Dr. Marc Strauß (Verwaltung und Vereinsentwicklung) und David Strauß (Marketing und Vertrieb) als neuer Sport-Vorstand vertreten.

Die Errungenschaften der vergangenen Monate tragen auch seine Handschrift Dominik Holzer

„Der sportliche Erfolg in der bisherigen Saison ist beeindruckend, Nils-Ole Book hat allerdings nicht nur in diesem Sommer, sondern auch in den Vorjahren hervorragende Arbeit in der Kaderplanung und -zusammenstellung geleistet. Die Errungenschaften der vergangenen Monate tragen auch seine Handschrift“, sagt SVE-Präsident Dominik Holzer: „Seine Arbeit hat sich in den vergangenen Jahren durch Kontinuität und Akribie ausgezeichnet. Wir freuen uns sehr, dass sich Nils-Ole Book dafür entschieden hat, den Weg mit der SV Elversberg fortzuführen, und sind überzeugt davon, dass er unseren Verein erfolgreich in die Zukunft führen wird.“

Die bisherigen Erfolge, seit Book nach Elversberg kam: 2020 und 2021 gab es den Sieg im Saarland-Pokal, zwei Vizemeisterschaften in der Regionalliga Südwest und zuletzt das Double aus Aufstieg in die 3. Liga und dem Gewinn des Landespokals.

Der neue Sportvorstand der SVE betont nach seiner Beförderung: "Ich habe in den vergangenen Jahren gemeinsam mit allen Verantwortlichen im Verein vieles erlebt, meist Positives, manchmal auch Situationen, die wir zusammen bewältigen mussten. Insgesamt hat sich über die Zeit eine Verbindung und gegenseitiges Vertrauen entwickelt, die für eine weitere Zusammenarbeit maßgeblich sind. Wir befinden uns in einer sehr positiven Entwicklung und ich freue mich, diese bei der SV Elversberg weiterhin mitzugestalten."