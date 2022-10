Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen steht nach dem Sieg beim ETB Schwarz-Weiß Essen im Niederrheinpokal-Viertelfinale. Der Weg dahin war aber steiniger als erwartet.

Für Rot-Weiss Essen war das Ziel am Dienstagabend klar formuliert. Die Mannschaft von Cheftrainer Christoph Dabrowski wollte durch einen Sieg beim Kooperationspartner ETB Schwarz-Weiß Essen ins Niederrheinpokal-Viertelfinale einziehen.

Durch einen 7:5-Erfolg nach Elfmeterschießen wurde dieses Ziel erreicht, aber es war ein richtig hartes Stück Arbeit für den Drittligisten. RWE verspielte eine 3:0-Führung, musste in die Verlängerung und hatte beim "Nachsitzen" sogar Glück, dass das Spiel nicht komplett verloren wurde.

Nach einer starken Anfangsphase ließ sich der Favorit vom mutigen Oberligisten mehr und mehr den Schneid abkaufen. Erst im Elfmeterschießen zeigte Rot-Weiss wieder die Souveränität eines Profiklubs. Alle vier Schützen trafen, der ETB verschoss zweimal.

Über die Leistung brauchen wir nicht diskutieren. Das sollte uns für die Zukunft eine Lehre sein. Der heutige Abend hat uns sensibilisiert, dass man gegen jeden Gegner immer ans Maximum gehen muss. Christoph Dabrowski.

Im Pokal zählt letztendlich nur das Weiterkommen, aber mit der Leistung in den 120 Minuten konnte Coach Dabrowski nicht zufrieden sein. "Für die Fans war es ein fantastisches Pokalspiel. Wir sind super reingekommen, haben 3:0 geführt und danach ist uns dieses Spiel aus den Händen geglitten. Über die Leistung brauchen wir nicht diskutieren. Das sollte uns für die Zukunft eine Lehre sein. Der heutige Abend hat uns sensibilisiert, dass man gegen jeden Gegner immer ans Maximum gehen muss. Riesen-Kompliment an unseren Gegner, der dafür gesorgt hat, dass dieses Duell bis zum Ende auf Messers Schneide stand", erklärte der 44-Jährige.

Die Englische Woche wird für die Dabrowski-Schützlinge mit einem Heimspiel abgeschlossen. Am Samstag (29. Oktober, 14 Uhr) reist der FSV Zwickau ins Stadion an der Hafenstraße. Dort soll auch Felix Götze nach seiner Gelbsperre in der Liga wieder die Fäden im Mittelfeld ziehen.

Beim ETB wurde er kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit nach einem Zusammenprall ausgewechselt. Dabrowski gab Entwarnung: "Geplant war eigentlich, dass er in der Halbzeit ausgewechselt wird. Er hatte mit dem Kopf einen Zusammenprall, aber es ist nichts Dramatisches."