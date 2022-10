Gegen SVWW: Acht Spiele, sechs Tore! Auf diesen Stürmer muss der MSV aufpassen

Der MSV Duisburg reist am Freitagabend (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) zum SV Wehen Wiesbaden. Die Zebras müssen allen voran auf einen Stürmer der Hessen aufpassen.

Der MSV Duisburg befindet sich weiter in der Krise. Gegen Viktoria Köln kamen die Zebras im Heimspiel am vergangenen Wochenende nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt nur vier Punkte.

Und am Freitag (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) geht es für die Meidericher nach Hessen zum SV Wehen Wiesbaden. Der SVWW steht auf Platz vier und blickt Richtung Aufstiegsplätze. Um das Ziel 2. Bundesliga zu erreichen, wird die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski gegen den MSV einen Sieg anpeilen.

Hier setzen die Wiesbadener ihre Hoffnungen allen voran in Stürmer Ivan Prtajin. Der Kroate befindet sich in Topform und hat in acht Saisoneinsätzen schon sechsmal ins Schwarze getroffen und zudem drei weitere Treffer vorbereitet. Kein Wunder, dass nach RevierSport-Informationen schon die ersten Zweitligisten an Prtajin und seinen Berater herangetreten sind.

Dabei ist der 26-jährige Stürmer erst spät im Sommer, am 11. August 2022, nach Wehen Wiesbaden gewechselt und verpasste somit auch die ersten Spieltage.

Doch seit dem 8. Spieltag verpasste Prtajin keine einzige Spielminute. Seine Ausbeute aus den letzten sechs Begegnungen: fünf Tore und drei Vorlagen! Der im kroatischen Zadar geborene Angreifer ist zwar 1,89 Meter groß, aber nicht nur kopfballstark, sondern auch technisch beschlagen.

Duisburgs Trainer Torsten Ziegner wird mit Sicherheit bei seiner Analyse des SV Wehen Wiesbaden seinen Fokus auf Prtajin und dessen Torgefahr legen. Auf diesen Spieler muss der MSV höllisch aufpassen, ihn am besten ausschalten, um am Freitag etwas Zählbares aus Wiesbaden nach Duisburg zu entführen. MSV-Nachbar Rot-Weiss Essen wird Prtajin auch kennen: Gegen RWE traf der Kroate beim 3:1-Sieg doppelt.