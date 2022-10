Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen konnte bei Waldhof Mannheim einen 2:1-Sieg bejubeln. Nach dem Abpfiff sorgte ein RWE-Kultfan für eine besondere Szene.

Rot-Weiss Essen siegte am Samstagnachmittag vor 8910 Zuschauern beim SV Waldhof Mannheim mit 2:1 (2:1). Ron Berlinski traf für die Gäste in der Anfangsphase doppelt, der Anschlusstreffer von Mannheims Dominik Martinovic änderte nichts mehr am zweiten Auswärtsdreier der Essener.

Mit viel Kampf, Leidenschaft und einem starken Jakob Golz im Tor rettete Essen die knappe Führung über die Distanz. Die Folge: RWE kletterte auf Rang neun und steht erstmals in der Drittliga-Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz

Direkt nach dem Abpfiff wurde es dann richtig hitzig. Spieler beider Teams gerieten aneinander und es dauerte mehrere Minuten, bis sich die merklich erhitzten Gemüter beruhigten. Es war insgesamt ein sehr emotionales Spiel zwischen zwei Traditionsklubs.

Bevor es zu den anschließenden Feierlichkeiten mit den Essener Fans kam, zog sich die Mannschaft von Cheftrainer Christoph Dabrowski zunächst in die Kabine zurück, um eine Eskalation der Situation zu verhindern.

In dieser Zeit traute man seinen Augen kaum, als RWE-Kultfan Glockenhorst aus heiterem Himmel mit seinem Rollstuhl auf den Rasen fuhr. Dort drehte er vor dem Gästeblock eine Ehrenrunde und machte mit den Fans die obligatorische "Welle". Der 72-Jährige erntete großen Applaus und wurde von den rund 2000 Zuschauern aus Essen mit "Glockenhorst, Glockenhorst"-Sprechchören gefeiert, auch vereinzelte Mannheimer applaudierten. Ein sicherlich besonderer Moment für den Edelfan.

Nach wenigen Minuten verließ Glockenhorst unter großem Jubel den Rasen wieder und die Essener Mannschaft kehrte zurück, um gemeinsam mit den Fans zu feiern.