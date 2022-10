MSV Duisburg: Ladehemmung gestoppt! Das sagt Aziz Bouhaddouz

Beim 1:1 gegen Viktoria Köln erzielte Aziz Bouhaddouz seinen zweiten Saisonstreffer für den MSV Duisburg. Dem erfahrenen Angreifer fiel ein großer Stein vom Herzen.

Als MSV-Stadionsprecher Stefan Leiwen vor dem Spiel wie gewohnt die Aufstellung vorgelesen hatte und er bei Duisburgs Nummer elf angekommen war, ertönten vereinzelte Pfiffe gegen Aziz Bouhaddouz. Nicht nur aufgrund der fehlenden Treffsicherheit stand der Marokkaner bei vielen Anhängern seit Wochen in der Kritik. Zu unglücklich agierte der WM-Teilnehmer von 2018 im Spiel nach vorne und ließ wie zuletzt in Wuppertal gegen Dortmund II zu viele Chancen leichtfertig liegen.

Mit seinem Kopfballtor zum 1:1 gewann er das Vertrauen vieler zurück. So fiel eine große Last von seinen Schultern ab, wie es Bouhaddouz im Nachgang der Partie am Mikrofon von Magenta Sport zugegeben hatte. „Ich freue mich natürlich über den Treffer. Wichtiger ist aber, dass wir zumindest einen Punkt geholt haben.“ Die maßgenaue Flanke von Jonas Michelbrinke nickte Bouhaddouz nach 61 Minuten gekonnt ein. Olaf Janßen, der den bulligen Stürmer einst beim FC St. Pauli trainierte, hatte genau vor dessen Stärke im Eins-gegen-eins gewarnt. „Er ist im Strafraum sehr schwer zu verteidigen“, sagte der Viktoria-Trainer.

Erstes Tor seit zwei Monaten: Zieger lobt seinen Stürmer

Auch Torsten Ziegner war froh, dass seine einzige Sturmspitze seine Ladehemmung endlich beenden konnte. Es war Bouhaddouz‘ erstes Drittligator seit dem Heimsieg gegen den SC Freiburg II am 15. August. „Er hat sich für den Aufwand belohnt. Für mich war es kein Zufall, weil er gerade nach der letzten Woche sehr akribisch trainiert hat und im Vorfeld des Spiels sehr fokussiert war. Das freut mich für ihn.“

Bouhaddouz ging unabhängig von seinem zweiten Saisontor zwar durchaus selbstkritisch mit sich um – ganz ausblenden konnte der 35-Jährige den wackligen Auftritt von der 15. bis zur 45. Minute nicht -, dennoch sah er mit Blick auf die Einstellung eine klare Steigerung. „Wir wussten, dass uns nicht alles gelingt. Von der Einstellung waren es Welten im Vergleich zu anderen Spielen. Wir haben alles gegebenen. Genauso müssen wir weitermachen.“

Schon am kommenden Freitag sind die Duisburger erneut auf die Tore von Bouhaddouz angewiesen. In der Brita-Arena sorgte er am 24. Spieltag der Vorsaison den Siegtreffer. Möglicherweise ein gutes Omen…