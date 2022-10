RWE: Sieben Ausfälle - für zwei Spieler ist das Fußballjahr beendet

Rot-Weiss Essen muss in der 3. Liga derzeit auf einige Akteure verzichten. So ist der Stand im Essener Lazarett.

Noch mindestens sieben Spiele wird Rot-Weiss Essen bis zur Winterpause bestreiten müssen. Sechs in der 3. Liga und eines im Niederrheinpokal beim ETB SW Essen. Sollte RWE das gewinnen, würde noch eine achte Partie im November hinzukommen.

Aktuell haben die Essener sieben Verletzte zu beklagen. Während es bei dem einen in Kürze wieder gehen sollte, fallen andere längerfristig aus. Für zwei der Essener Akteure ist bereits jetzt schon klar, dass sie in diesem Kalenderjahr nicht mehr zur Verfügung stehen werden, denn durch die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar beginnt die Winterpause schon im November.

Wie RWE-Trainer Christoph Dabrowski am Donnerstag vor dem Spiel gegen Dynamo Dresden bestätigte, werden Michel Niemeyer und Thomas Eisfeld (Knie-Verletzung) erst 2023 wieder ein Thema rund um die Hafenstraße sein. Meiko Sponsel, der sich einen Meniskussriss zuzog, ist bereits im integrativen Training, er soll sein Pensum nach und nach steigern. Moritz Römling (Außenband-Blessur) wird in zwei bis drei Wochen zurückerwartet. Etwas länger könnte es bei Cedric Harenbrock dauern, wo es schwierig ist eine Prognose abzugeben nach seiner Verletzung. Dabrowski: "Er befindet sich im Aufbau, wir hoffen, dass er noch in diesem Jahr wieder bei uns ist."

Schnell gehen wird es bei Sascha Voelcke (Infekt) und Felix Bastians (Antibiotika-Einsatz nach einer Zahn-Behandlung), die beide in der kommenden Woche wieder trainieren sollen. Erolind Krasniqi, der in Freiburg aufgrund eines Infekts ausgefallen war, steht schon gegen Dynamo Dresden wieder zur Verfügung.