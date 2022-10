3. Liga: RWE gegen Dresden - Ein Traditionsduell ohne Tradition

Rot-Weiss Essen empfängt am 12. Spieltag der 3. Liga Dynamo Dresden. Ein Blick zurück zeigt eine ausgeglichene Bilanz - mit besonderer Bedeutung des Heimvorteils.

Am 12. Spieltag kommt es in der 3. Liga zum heiß erwarteten Aufeinandertreffen: Rot-Weiss Essen empfängt Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden zum Heimspiel an der Hafenstraße (Samstag, 15. Oktober, 14 Uhr, RS-Liveticker). Ein Duell, das Fußball-Tradition pur ausdrückt - obwohl sich die Mannschaften noch gar nicht so oft gegenüberstanden.

Erst achtmal, um genau zu sein. Das hat einen einfachen Grund: Zu den Glanzzeiten beider Vereine war Deutschland noch ein geteiltes Land. Und auch nach der Wiedervereinigung hat es eine ganze Weile bis zum ersten Aufeinandertreffen der beiden Traditionsklubs gedauert. Es fand am 3. August 2002 in der damaligen Regionalliga Nord statt und endete 0:0 - sinnbildlich für die folgende Bilanz.

Bilanz komplett ausgeglichen

Denn die ist zum einen ausgeglichen und zum anderen torarm. Zweimal gewann RWE, zweimal Dynamo und vier Unentschieden gab es bei insgesamt 6:5-Toren für Essen. Die letzte Begegnung konnte Dresden 2008 zuhause für sich entscheiden (1:0), die sich am Ende der Saison für die neu gegründete 3. Liga qualifizieren konnten. Für Rot-Weiss ging es in der Regionalliga West weiter.

Nun kommt also das Wiedersehen nach über 14 Jahren. Die Gäste sind als Zweitliga-Absteiger selbsternannter Mitanwärter auf den Aufstieg und kommen mit der breiten Brust aus sechs Spielen ohne Niederlage (vier Siege, zwei Unentschieden) nach Essen. Derzeit belegen sie Rang vier in der Tabelle, einen Punkt hinter dem Relegationsplatz.

Umso wichtiger erscheint aus RWE-Sicht der 3:0-Auswärtserfolg beim SC Freiburg II, mit dem der Liga-Neuling sich Luft im Abstiegskampf verschafft und etwas Abstand zu den unteren Rängen aufgebaut hat. Positiv ist auch der Trend der vergangenen Heimspiele: Seit drei Partien ist Rot-Weiss zuhause ungeschlagen, konnte zuletzt zweimal gewinnen. Für das anstehende Spiel nicht unerheblich, denn in allen acht Begegnungen mit Dynamo Dresden konnte nie die Auswärtsmannschaft gewinnen.