RWE: Nächster Versuch für den Auswärtssieg, zwei Änderungen nach Wehen

Rot-Weiss Essen spielt ab 14 Uhr beim SC Freiburg II. So soll der erste Auswärtssieg in der 3. Liga eingefahren werden.

Der nächste Versuch: Rot-Weiss Essen möchte in der 3. Liga den ersten Auswärtssieg feiern. Am Sonntag ist RWE im Breisgau beim SC Freiburg II zu Gast. Die Reserve der Freiburger ist zuhause noch ungeschlagen, kassiert kaum Gegentore.

Trotzdem muss RWE was mitnehmen, will die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski nicht auf einem Abstiegsplatz aus dem Wochenende gehen. Denn nach dem zweiten Sieg von Erzgebirge Aue (3:1 beim VfB Oldenburg) rutschten die Essener vor dem Spiel auf den ersten Abstiegsplatz. Da der Hallesche FC am Montag noch auf den BVB II trifft, wird mindestens ein weiteres Team aus dem Tabellenkeller punkten.

Mit einem Remis würde RWE Aue wieder überholen, doch das Ziel ist klar. Endlich soll der Knoten in der Fremde platzen. Dabrowski vertraut dabei vermutlich einer sehr ähnlichen Elf wie zuletzt beim 1:3 beim SV Wehen Wiesbaden. Zwei Wechsel gab es am Ende. Felix Herzenbruch und Lawrence Ennali müssen auf die Bank, dafür spielen Kapitän Daniel Heber und Ron Berlinski.

RWE: Golz - Wiegel, Heber, Rios Alonso, Bastians - Rother, Tarnat - Berlinski, Götze, Kefkir - Engelmann Golz - Wiegel, Heber, Rios Alonso, Bastians - Rother, Tarnat - Berlinski, Götze, Kefkir - Engelmann Freiburg II: Atubolu - Schmidt, Braun-Schumacher, Stark - Siquet, Wagner, Röhl, Treu - Kehl, Vermeij, Guttau Schiedsrichter: Cristian Ballweg

Vor allem wichtig für die Essener in Freiburg: Die wenigen Chancen, die sich bieten, müssen besser genutzt werden. Das erklärte auch Dabrowski unter der Woche: "Es kommt in der 3. Liga, wo sehr gut verteidigt wird, oft vor, dass es auf beiden Seiten nicht so viele Möglichkeiten gibt. Das gleicht dann eher einem Abnutzungskampf. Daher müssen wir es schaffen, effektiver zu werden."