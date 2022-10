3. Liga: RWE führt Auswärtsfahrer-Tabelle an – so schneidet der MSV ab

Auch wenn es sportlich noch nicht so gut läuft, auf die Unterstützung in der Ferne kann sich RWE verlassen. Auch der MSV Duisburg ist im ligaweiten Vergleich oben dabei.

Für Rot-Weiss Essen läuft in der Ferne bislang wenig zusammen. In den ersten fünf Auswärtsspielen gab es für das Team von Christoph Dabrowski. Der Coach stellte zuletzt klar: „Wir müssen auch auswärts Punkte holen, um in der Liga zu bleiben."

Dass es außerhalb vom Stadion an der Hafenstraße für die Essener einfach nicht gelingen will, liegt aber sicherlich nicht an den Fans. Nach jeweils fünf gespielten Auswärtsspielen liegt RWE in der Auswärtsfahrer-Tabelle deutlich auf dem ersten Rang. 3053 Fans sahen die Gastspiele der Essener bislang im Schnitt. In Duisburg waren 5000, gegen Borussia Dortmund II sogar 5633 Essener mit dabei. Auch das ist der Ligabestwert für ein einzelnes Spiel.

Immer mindestens 1000 Essener dabei

Die Auswärtsfahrer-Tabelle der 3. Liga (Gästefans im Durchschnitt laut liga3-online.de) (Gästefans im Durchschnitt laut liga3-online.de) 1. Rot-Weiss Essen – 3053 Fans 2. Dynamo Dresden – 1712 Fans 3. 1860 München – 1709 Fans 4. 1. FC Saarbrücken – 1550 Fans 5. MSV Duisburg – 916 Fans 6. VfL Osnabrück – 618 Fans 7. Waldhof Mannheim – 534 Fans 8. FSV Zwickau – 518 Fans 9. VfB Oldenburg – 514 Fans 10. Erzgebirge Aue – 493 Fans 11. SV Meppen – 491 Fans 12. Hallescher FC – 425 Fans 13. SpVgg Bayreuth – 251 Fans 14. Borussia Dortmund II – 216 Fans 15. FC Ingolstadt – 115 Fans 16. Viktoria Köln – 78 Fans 17. SV Elversberg – 67 Fans 18. SV Wehen Wiesbaden – 66 Fans 19. SC Verl – 41 Fans 20. SC Freiburg II – 30 Fans

Ebenfalls als einziges Team war die Anzahl der Auswärtsfahrer bei den Essenern bislang immer vierstellig. Selbst im 500 Kilometer entfernten Bayreuth waren 1000 Gästefans dabei. Hinter dem Essener Anhang liegen die Fans von Dynamo Dresden (1712 Fans pro Auswärtsspiel), 1860 München (1709) und die des 1. FC Saarbrückens (1550).

Auch der MSV Duisburg darf sich in jedem Spiel auf eine gute Unterstützung verlassen. Im Schnitt folgen den Zebras 916 Fans in die Stadien der 3. Liga. Im ligaweiten Vergleich belegt man damit den fünften Platz. Als Dank dafür gab es in fünf Partien immerhin zwei Siege. Borussia Dortmund II bringt es im Schnitt immerhin noch auf 216 Gästefans und schneidet damit deutlich besser ab als der SC Freiburg II (30).

Für die Revier-Klubs steht das nächste Auswärtsspiel bereits jeweils am kommenden Spieltag an. Der MSV Duisburg muss ins Saarland zum Aufsteiger und Tabellenzweiten SV Elversberg (8. Oktober, 14 Uhr). Einen Tag später geht es für Rot-Weiss Essen auf der Jagd nach dem nächsten Auswärtssieg zum SC Freiburg II (9. Oktober, 14 Uhr). Noch einen Tag darauf ist der BVB II zu Gast in Halle (10. Oktober, 19 Uhr).