RWE im Niederrheinpokal: Trainer Dabrowski über das ETB-Los und MSV-Aus

Rot-Weiss Essen tritt zwar erst Ende Oktober beim ETB Schwarz-Weiß im Derby im Niederrheinpokal-Achtelfinale an, doch Trainer Christoph Dabrowski freut sich bereits auf das Duell.

Schwarz-Weiß Essen gegen Rot-Weiss Essen: Dieses Spiel steigt im Niederrheinpokal-Achtelfinale und viele Fußballfans in der Ruhrmetropole sind heiß auf das Stadtderby.

Der nachbarschaftliche Vergleich findet am 25. Oktober, 19.30 Uhr, im Stadion Uhlenkrug statt.

Auch, wenn bis dahin noch einige Wochen Zeit sind, freut sich auch RWE-Trainer Christoph Dabrowski auf diese Begegnung. "Uns erwartet ein heißes Derby am Uhlenkrug. Der ETB wird brennen und man darf einen klassentieferen Gegner nie unterschätzen. Am Ende haben wir aber ein klares Ziel und wollen das Spiel natürlich gewinnen", betont Dabrowski.

Wie schwer es manchmal ist, der Favoritenrolle auch gerecht zu werden, erlebte zuletzt RWE-Drittliga-Konkurrent MSV Duisburg. Die Zebras flogen in der 2. Runde des Niederrheinpokals bei Rot-Weiß Oberhausen (1:2) raus. "Ich hatte nach dem Ausscheiden des MSV keine Lachfalte im Gesicht. Denn ich gehöre nicht zu denjenigen Menschen, die schadenfroh sind. Ich habe schon viele Spiele erlebt, in denen der Underdog gewinnt. Diese Spiele sind für Favoriten oft nicht einfach. Mit Hannover haben wir in der vergangenen Saison Borussia Mönchengladbach 3:0 geschlagen. Man darf unterklassige Mannschaften nie unterschätzen, sonst erlebt man ein böses Erwachen", erklärt Dabrowski.

Das Achtelfinale im Überblick:

TSV Meerbusch - SF Hamborn 07

TuRU Düsseldorf - 1. FC Bocholt

Spvg Schonnebeck - Ratingen 04/19

1. FC Kleve - SV Sonsbeck

Mülheimer FC 97 - Wuppertaler SV

ASV Mettmann - SSVg Velbert

KFC Uerdingen - Rot-Weiß Oberhausen

ETB SW Essen - Rot-Weiss Essen