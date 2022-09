MSV Duisburg: Heskamp - "Fans wissen, dass wir die Unterstützung brauchen"

Torsten Ziegner und Ralf Heskamp treffen mit dem MSV Duisburg auf ihren Ex-Klub, den Halleschen FC. Das Duell wird von sportlichen Krisen auf beiden Seiten überschattet.

Wenn der MSV Duisburg am Samstag (14 Uhr) den Halleschen FC an der Wedau empfängt, ist es ein besonderes Duell für die sportlich Verantwortlichen der Zebras. Sowohl Trainer Torsten Ziegner als auch Sport-Geschäftsführer Ralf Heskamp haben eine Hallenser Vergangenheit. Ab Sommer 2018 arbeiteten sie für knapp eineinhalb Jahre gemeinsam für den HFC.

Jetzt freuen sich beide aufs Wiedersehen. "Ich pflege noch viele Kontakte nach Halle und habe viele positive Erinnerungen an die Zeit", sagte Heskamp in der Medienrunde vor dem Heimspiel. Ziegner wählte beinahe die gleichen Worte und betonte: "Im Spiel geht es aber ausschließlich darum, das Bestmögliche für seinen Verein rauszuholen."

Und das ist beiden Klubs zuletzt nicht gelungen. Der MSV startete gut. Doch in der Liga warten die Duisburger nun schon seit vier Partien auf einen Sieg und schieden obendrein aus dem Verbandspokal aus. Für Halle läuft es noch schlechter, der Verein aus Sachsen-Anhalt steht nach neun Spieltagen erst bei zwei Siegen und acht Punkten. So wird das Duell mit Heskamps und Ziegners Ex-Klub von sportlichen Krisen überlagert.

Wo auf Duisburger Seite die Gründe dafür liegen? Sicher zum Teil in der angespannten Personalsituation. Nicht nur, weil Leistungsträger fehlen - sondern auch, weil an ihrer Stelle Profis einspringen müssen, die zuvor wenig gespielt haben, aus Verletzungen kamen oder sich noch ans Niveau der Liga gewöhnen müssen. Die Einstellung sei jedenfalls nicht das Problem, betonte Trainer Ziegner.

Und beim kommenden Gegner? "Sie haben in der Transferperiode einiges getan, auch ihr Fußball hat sich etwas verändert", meinte Ziegner über Halle, das 13 Abgänge und 18 Abgänge vor der Saison verzeichnete. Trainer André Meyer komme "viel über die spielerische Schiene, er versucht, eine andere Fußballkultur reinzubringen".

Vor dem gegnerischen Tor funktioniert das auch ganz gut, mit 14 Treffern war der HFC verhältnismäßig oft erfolgreich. Doch 17 Gegentore - der zweitschwächste Wert der Liga - sind die Kehrseite der Medaille. "Fakt ist, dass die acht Punkte nicht zwingend den Leistungen entsprechen." Dass Halle am vorletzten Spieltag an 0:2 gegen Viktoria Köln noch in ein 2:2 verwandelte, zeige laut Ziegner, "dass die Mannschaft voll intakt ist".

Was laut dem Trainer und Sportchef Heskamp auch für Duisburg gilt. Heskamps aktuelle Eindrücke von der Mannschaft: "Die Stimmung ist insgesamt positiv. Es wäre natürlich wichtig, mal wieder ein Erfolgserlebnis zu haben. Aber die Trainingseinheiten, die ich gesehen habe, sind gut."

Da wundere man sich manchmal, "warum es im Spiel nicht so klappt wie im Training", meinte Heskamp, bei dem das Pokal-Aus gegen RWO natürlich auch nachhallte. "Ich habe mich mit dem Trainerteam ausgetauscht und gesagt, wie ich es gesehen habe. Ich habe auch mit Spielern gesprochen, wie sie es gesehen haben", berichtete der 57-Jährige über die letzten Tage.

Spannend zu sehen wird sein, wie sich die Fans des MSV am Samstag verhalten. In den ersten Saisonwoche gewann die Mannschaft im Verhältnis zum Anhang Boden zurück, den sie in den letzten zwei Jahren verloren hatte. Doch der ist durch die aktuellen Negativserie größtenteils wieder verspielt. "Nach dem Derby war die Enttäuschung extrem", sagte Heskamp. Er rechnet dennoch mit dem wichtigen Support von den Rängen im Heimspiel gegen Halle: "Ich glaube, die Fans wissen, dass wir die Unterstützung brauchen, gerade in der aktuellen Situation."