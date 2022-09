MSV Duisburg: Große Erleichterung - der Kapitän macht Fortschritte

Der MSV Duisburg empfängt am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) den Halleschen FC. Vor dem Spiel kann der MSV wieder aufatmen. Der Kapitän ist zurück im Training.

Vier sieglose Spiele in der 3. Liga und das Pokal-Aus bei Rot-Weiß Oberhausen: Der MSV Duisburg durchlebt seine erste sportliche Krise in der Saison 2022/2023.

Umso wichtiger, dass sich vor dem nächsten Punktspiel, Heimspiel gegen den Halleschen FC (Samstag, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker), Kapitän Moritz Stoppelkamp zurückmeldete. Der Dreh- und Angelpunkt - neun Spiele, drei Tore, fünf Vorlagen in dieser Saison - des MSV-Spiels fiel zuletzt in Oberhausen aus. Er hatte mit muskulären Problemen zu kämpfen und scheint diese überwunden zu haben. Am Dienstag konnte der 35-Jährige wieder das Lauftraining aufnehmen und drehte fleißig seine Runden. Auch Abwehrchef Sebastian Mai und der zuletzt fehlende Marvin Knoll meldeten sich am Dienstag im Training zurück.

Trotzdem wird MSV-Trainer Torsten Ziegner mit Leroy Kwadwo (Hüftverletzung), Rolf Feltscher (Innenbandriss), Caspar Jander (Bänderriss), Alaa Bakir (Meniskusriss) und Benjamin Girth (Schulterverletzung), Marvin Senger (Gelb-Rot-Sperre) und Vincent Gembalies (Knieprobleme) gegen Halle definitiv auf sieben Spieler verzichten müssen.