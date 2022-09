MSV Duisburg gründet Fan-Mannschaft - Start in der Kreisliga C

Der MSV Duisburg bringt ein Kreisliga-Team an den Start. Die Hintergründe zur neu gegründeten Fan-Mannschaft der Zebras.

Der MSV Duisburg wird ab dem kommenden Sommer mit einer Fan-Mannschaft an den Start gehen. Wie die Zebras mitteilten, trägt das Team den Namen "Glory Amateure" und nimmt in der Saison 2023/24 am Spielbetrieb der Kreisliga C teil. Seine Heimspiele trägt der MSV auf der Anlage des MTV Union Hamborn aus. Dafür haben die Duisburger die "Abteilung Fanmannschaft" gegründet. Die Leitung übernehmen Andreas Jörißen und Christian Kern.

"Die Mannschaft wird ausschließlich aus Fans des MSV bestehen", erklären Jörißen und Kern in einer Vereinsmitteilung. "Sie sind es, die ab der nächsten Saison den Verein in den lokalen Ligen repräsentieren werden und so die Zebras auch im Amateurbereich sichtbar werden lassen."





Das Team werde sich selbst organisieren, so dass dem MSV weder zusätzliche Kosten noch Aufwand entstehen. Bis zum Start im kommenden Sommer wartet noch eine Menge Arbeit auf die Verantwortlichen. Neben dem organisatorischen Aufwand müssen sie Posten im Trainerteam und Staff besetzen und natürlich eine Mannschaft zusammenstellen.

Wer interessiert ist, kann sich auf der Homepage der MSV-Amateure bewerben. Nach dem Ende der Frist wird ein Probetraining stattfinden. Voraussetzung ist eine Mitgliedschaft beim Revierklub. Wer Teil der Fan-Mannschaft wird, muss zudem jährlich 20 Euro bezahlen, damit die laufenden Kosten gedeckt werden können.

Logisch, dass es für die künftigen Spieler der Mannschaft kein Geld zu verdienen gibt. "Bei uns zählt ausschließlich das stetig schlagende, manchmal in Mitleidenschaft gezogene, aber nichtsdestotrotz ein Leben lang pumpende blauweiße Herz in unserer Brust", betonen die Abteilungsleiter.