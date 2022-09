3. Liga: Co-Trainer der U23 des BVB wird Chefcoach in der Regionalliga

Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund hat dem Assistenten von Christian Preußer einen Wechsel als Cheftrainer zu einem Südwest-Regionalligisten ermöglicht.

Zwei Wochen nach dem Weggang von Ersan Parlatan zum 1. FC Nürnberg hat Südwest-Regionalligist TSV Steinbach Haiger einen Nachfolger gefunden. Ab sofort übernimmt Pascal Bieler die Position des Cheftrainers.

Der 36-Jährige arbeitete seit Mitte 2020 als Co-Trainer beim Drittligisten Borussia Dortmund II. Beim TSV unterschrieb der ehemalige Profi einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Seinen beim BVB II laufenden und bis zum Sommer 2023 gültigen Vertrag löste Bieler auf.

Steinbach-Geschäftsführer Arne Wohlfarth: "Wir haben uns in den vergangenen zehn Tagen mit insgesamt sechs Kandidaten getroffen und uns die nötige Zeit genommen, die wir gebraucht haben. Uns war wichtig, einen Trainer zu finden, der den Weg, den wir einschlagen haben, fortsetzen will. Der also mit der Zusammenstellung der Mannschaft zufrieden ist und mit diesen Spielern seine Idee von Fußball Stück für Stück umsetzen will. Bei Pascal hat das Gesamtpaket gestimmt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin froh, dass wir unseren Wunschkandidaten für uns gewinnen konnten."

"Ich freue mich, dass der Wechsel geklappt hat und möchte mich bei Borussia Dortmund für die unkomplizierte Abwicklung bedanken. Ich freue mich auf die Mannschaft, meinen Trainerstab und auf den gesamten Verein. Für mich ist es wichtig, jetzt schnell alles kennenzulernen. Deswegen werden wir in den nächsten Tagen viel sprechen und viel arbeiten, um möglichst schon am Samstag in Freiberg erfolgreich zu starten", erklärt Bieler, der einst auch beim Wuppertaler SV Co-Trainer war und für den es nun die erste Cheftrainer-Station im Seniorenbereich ist.

Co-Trainer unter Enrico Maaßen und Christian Preußer

Der gebürtige Berliner Bieler war einst als Profi Linksverteidiger und absolvierte insgesamt 56 Länderspiele von der U16 bis zur U21 und feierte im Februar 2008 im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt sein Bundesliga-Debüt im Trikot von Hertha BSC.

Nach Engagements bei der Hertha, Rot-Weiss Essen, dem 1. FC Nürnberg, dem SV Wehen Wiesbaden, den Würzburger Kickers und Wacker Nordhausen schloss er sich 2016 dem Wuppertaler SV an, bei dem er nicht nur seine Spielerkarriere ausklingen ließ, sondern parallel dazu erste Erfahrungen als Trainer sammelte – sowohl in der U19-Bundesliga des WSV als auch in der Regionalliga-Mannschaft. Unter anderem war Bieler in Wuppertal Assistent des ehemaligen Steinbacher Trainers Adrian Alipour und zwei Mal interimsweise Chefcoach. Im Sommer 2020 folgte der Wechsel in die U23 von Borussia Dortmund, wo er zunächst zwei Jahre an der Seite von Enrico Maaßen (heute FC Augsburg) und bis zuletzt von Christian Preußer gearbeitet hat.