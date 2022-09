Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen gewann gegen den 1. FC Saarbrücken mit 1:0 (1:0). Niklas Tarnat zeigte am Montagabend eine starke Vorstellung.

Nach 95 Minuten war es geschafft! Rot-Weiss Essen besiegte den bis dato ungeschlagenen 1. FC Saarbrücken mit 1:0 (1:0). 15.907 Fans waren an diesem Montagabend an der Hafenstraße vor Ort und sie sollten ihr Kommen nicht bereuen.

RWE zeigte gegen den Favoriten einen leidenschaftlichen Fight, führte durch einen sehenswerten Treffer von Felix Götze verdient mit 1:0 und hatte dann in der Schlussphase das nötige Quäntchen Glück, als der FCS zwei, drei gute Chancen vergab.

Einer der besten Akteure auf dem Platz war Niklas Tarnat. Der 24-Jährige war laufstark, präsentierte sich extrem ballsicher und war immer anspielbar. Dazu legte er das Tor des Abends für Götze vor. Doch in den Katakomben wollte sich der Mittelfeldspieler nicht auf seine eigene Leistung fokussieren, sondern lobte die gesamte Mannschaft: "Das Lob nehme ich sehr gerne an, aber für mich steht das Team im Vordergrund. Wir haben gewonnen, zu Null gespielt und stehen über dem Strich. Jeder Punkt tut uns gut. Man muss sagen, dass wir am Ende schon ein paar Chancen zugelassen haben, aber wir haben als Kollektiv super verteidigt und uns in jeden Ball reingeworfen. Das war ausschlaggebend."





Durch den zweiten Saisonsieg verließ Rot-Weiss wieder die Abstiegsränge und kletterte vor der Länderspielpause auf Platz 15. Entsprechend groß war die Euphorie nach dem Abpfiff. Fans und Mannschaft feierten gemeinsam, es herrschte eine tolle Atmosphäre an der Hafenstraße. Vor der Saison wollte Essen eine "Heimmacht" werden.

Nach den zwei deutlichen Auftaktpleiten gegen Elversberg (1:5) und Viktoria Köln (1:4) holte die Elf von Cheftrainer Christoph Dabrowski in den folgenden drei Partien gegen Ingolstadt (2:2), Aue (2:1) und jetzt eben Saarbrücken (1:0) sieben Punkte. "Die Ergebnisse waren am Anfang nicht so gut, aber die Fans haben uns auch nach den Pleiten krass unterstützt. Gegen Saarbrücken haben sie uns zum Sieg getragen. Wenn wir so weiterspielen, werden wir eine richtige Heimmacht. Die Fans sind es auf jeden Fall schon", freute sich Tarnat.

Die nächste Partie an der Hafenstraße findet am 15. Oktober (14 Uhr) gegen Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden statt.