3. Liga: RWE ohne zwei Eckpfeiler - FCS ohne Trio, aber mit 1000 Fans

Rot-Weiss Essen und der 1. FC Saarbrücken beenden am Montagabend (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) den 9. Spieltag der 3. Liga. RWE muss auf zwei Eckpfeiler verzichten.

Rot-Weiss Essen gegen den 1. FC Saarbrücken: Ab 19 Uhr (RevierSport-Liveticker) steigt das Duell der Traditionsklubs an der Hafenstraße. Für RWE gilt es mit einem Sieg die Abstiegsplätze vor der Länderspielpause zu verlassen, für den FCS mit einem Dreier auf Rang drei zu springen.

Dabei müssen beide Vereine auf wichtige Spieler verlassen. Dass Rot-Weiss Essen ohne die verletzten Michel Niemeyer, Thomas Eisfeld, Cedric Harenbrock, Moritz Römling und Meiko Sponsel auskommen muss, ist klar. Jedoch herrscht nun auch bei Kapitän Daniel Heber und Mittelfeld-Motor Clemens Fandrich Gewissheit: Beide Eckpfeiler mussten am Sonntag im Abschlusstraining passen und stehen RWE-Trainer Christoph Dabrowski nicht zur Verfügung. "Wir wissen auch, dass in unserer Situation Punkte extrem hilfreich für den Kopf wären. Wir wollen auf einem Nichtabstiegsplatz in die Länderspielpause gehen", betonte Dabrowski vor der Partie kämpferisch.

Aber auch der noch ungeschlagene 1. FC Saarbrücken kommt nicht in Bestbesetzung ins Stadion an die Hafenstraße. Während sich Stürmer Adriano Grimaldi sowie Dominik Ernst, Robin Scheu und Bjarne Thoelke rechtzeitig fit zurück meldeten, muss Trainer Uwe Koschinat auf Kapitän Manuel Zeitz (Bluterguss im Oberschenkel/Knie), Justin Steinkötter (Mandel-Operation) und Lukas Boeder (Reha) verzichten.

1000 Fans werden die Mannschaft aus dem Saarland ins Ruhrgebiet begleiten. RWE rechnet insgesamt mit einer Kulisse von 16.000 Zuschauern.

"Wir wollen unsere herausragende Situation weiter verbessern, und brauchen dafür drei Punkte", sagte Koschinat auf der Pressekonferenz am Sonntag. Wie man gegen Rot-Weiss Essen gewinnt, weiß der 51-jährige Fußballlehrer am besten - seine persönliche RWE-Bilanz: ein Remis, fünf Siege, keine Niederlage!