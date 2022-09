MSV Duisburg: Im Video - dritte Pleite in Serie für die Zebras

Der MSV Duisburg musste auch beim SC Verl eine Niederlage einstecken. Die Zusammenfassung der Partie im Video.

Der MSV Duisburg war gut in die Saison gekommen, doch derzeit läuft sehr wenig zusammen bei den Zebras. Am Sonntag verloren sie mit 0:1 beim SC Verl, der vor Anpfiff auf einem Abstiegsplatz stand. Es war bereits die dritte Niederlage in Serie und das vierte Spiel ohne Sieg. Das Tor des Tages erzielte Verls Tobias Knost nach einer knappen Stunde. Vor allem die MSV-Offensive enttäuschte, auf ein Aufbäumen warteten die über 1000 mitgereisten Fans auch nach dem Rückstand vergeblich. Kapitän Moritz Stoppelkamp brachte seine Enttäuschung darüber nach Spielende ohne Umschweife zum Ausdruck.

Die Zusammenfassung der Partie sehen Sie hier im Video von Magenta Sport (Klick auf Zustimmen und Inhalt laden erforderlich).





SC Verl - MSV Duisburg (1:0): Die Statistik zum Spiel

Verl: Thiede - Knost, Mikic, Paetow (89. Otto), Stellwagen - Baack, Sapina, Corboz - Grodowski (89. Wosz), Otto (79. Zografakis), Akono (70. Wolfram)

Duisburg: Müller - Bitter (46. Bouhaddouz), Fleckstein, Senger, Kölle - Michelbrink (63. Stierlin), Bakalorz - Ajani, Pusch (63. Frey) , Stoppelkamp - Ekene (89. Wild)

Tore: 1:0 Knost (57.)

Gelb-Rot: Senger (87.)

Schiedsrichter: Tom Bauer

Zuschauer: 1761 (Home Deluxe Arena/Paderborn)