RWE-Sportchef über Fan-Zwist: "Es war ein Kommunikationsproblem"

Rot-Weiss Essen spielt ab 19 Uhr beim VfL Osnabrück. Vor dem Spiel stand Jörn Nowak, Essens Sportchef, "Magenta TV" Rede und Antwort.

Seit drei Spielen ist Rot-Weiss Essen ungeschlagen und will am Freitagabend beim VfL Osnabrück auch den ersten Auswärtsdreier der Saison landen. Die Chancen stehen nicht schlecht.

Denn: der VfL Osnabrück befindet sich in der Krise, RWE ist seit drei Spielen in Folge ungeschlagen - und: seit über einem Jahr an einem Freitagabend unbesiegt.

Jörn Nowak, Essens Sportdirektor, hat vor dem Anstoß in Osnabrück bei "Magenta TV" über folgende Themen gesprochen...

... Rot-Weiss Essen in der 3. Liga: "So langsam sind wir in dieser Liga drin. Wir haben drei Spiele nicht verloren. Wir hätten sowohl gegen Ingolstadt als auch in Bayreuth schon gewinnen können. Und ich hoffe, dass wir mit dem Dreier gegen Aue in dieser Liga angekommen sind."

... den Zwist mit den Fans: "Es war ein Kommunikationsproblem. Das muss man im Endeffekt so sagen. Wir haben das nicht so kommuniziert, wie es hätte sein müssen. Es ist aber auch kein Thema mehr in der Mannschaft. Alle haben sich ausgesprochen. Wir haben unter der Woche noch einmal Stellung dazu bezogen und das Thema ist jetzt abgehakt."

... das Spiel in Osnabrück: "Wir haben uns ganz klar vorgenommen die gleiche Leidenschaft, die gleiche Aktivität wie in den letzten Spielen auf den Rasen zu bringen. Wir wollen dafür sorgen, dass die Osnabrücker Fans ruhig sind. Wir wollen aus der Kompaktheit mit schnellem Umschaltspiel gefährlich sein und unsere Chancen suchen und nutzen."

... die Freitagabendspiel-Stärke der Rot-Weissen: "Das sind immer Festspiele für uns, vor allen Dingen an der Hafenstraße. An der Bremer Brücke ist es ähnlich wie bei uns zuhause. Ich hoffe, dass wir das wieder gut hinbekommen und ein positives Ergebnis an diesem Freitagabend erzielen."