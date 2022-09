MSV Duisburg: Darum war die München-Pleite für Ziegner nur ein Ausrutscher

Der MSV Duisburg hat am Sonntag Dynamo Dresden zu Gast. Dann wollen die Zebras beweisen, dass das 1:4 gegen 1860 München zuletzt nur ein Ausrutscher war.

Nach dem deutlichen 1:4 bei 1860 München möchte der MSV Duisburg am Sonntag (13 Uhr) gegen Dynamo Dresden eine Reaktion zeigen. Es war die erste Niederlage nach fünf Partien für die Zebras, die in den ersten 35 Minuten vier Gegentreffer kassierten und dabei aus der Vorsaison bekannte Schwächen offenbarten - sich in der zweiten Halbzeit aber steigerten.

Und so sieht Trainer Torsten Ziegner trotz des schwachen Beginns keinen Rückfall in alte Muster, sondern einen Ausrutscher. "Es stehen Menschen auf dem Platz. Solche Dinge können im Sport immer mal vorkommen", sagte der 44-Jährige vor dem Heimspiel gegen Dresden. Wichtig sei, "dass uns so eine Halbzeit nicht noch mal widerfährt. Die Jungs sind gewillt, es wieder gutzumachen."

Was den Coach ihn dieser Hinsicht zuversichtlich macht? Nach der Rückfahrt aus München setzte Ziegner in der Nacht noch eine Besprechung im Stadion an. "Dort war die Stimmung schon so, dass die Niederlage die Jungs nicht soweit zurückwirft, dass sie wieder komplett aufgerichtet werden müssen", verriet er. Dieser Eindruck habe sich im Laufe der Trainingswoche bestätigt.

Zumal das Team in München trotz des hohen Rückstands nicht auseinanderfiel, sondern sich in der zweiten Hälfte gegen die Pleite stemmte - auch, wenn der Output überschaubar blieb und das sicher auch mit dem Gegner zu tun hatte, der es mit zunehmender Spieldauer ruhiger angehen ließ. Dennoch spendeten die mitgereisten Fans nach Abpfiff aufmunternden Applaus. Auch Ziegner wollte den Charakter seines Teams nicht infrage stellen, beschränkte sich in seiner Kritik auf fußballerische Punkte.

"Wir haben die Niederlage ausgewertet und Schlüsse gezogen", sagte er im Hinblick auf das Dresden-Spiel. Und präzisierte, in welchen Bereichen er am Sonntag eine Steigerung sehen will: "Wir müssen in beide Richtungen als Team auftreten. Die Defensive muss stabilisiert werden, so dass wir möglichst wenig zulassen. Im Spiel mit dem Ball müssen wir ruhiger werden und den Kopf oben behalten, gerade nach Ballgewinnen." Damit die Pleite in München auch wirklich nur ein Ausrutscher bleibt.