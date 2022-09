Osnabrück - RWE: Gutes Omen? Die Bilanz spricht auf jeden Fall für Essen

Rot-Weiss Essen gastiert am Freitagabend (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) beim VfL Osnabrück. Die RWE-Bilanz gegen den VfL fällt äußerst positiv aus

VfL Osnabrück gegen Rot-Weiss Essen: Nach über 16 Jahren kommt es wieder zu einem Pflichtspiel zwischen den beiden Kultklubs aus Niedersachsen und dem Ruhrgebiet. Die Bremer Brücke, die 16.100 Zuschauer fasst, dürfte am Freitagabend sehr gut gefüllt sein.

Mehr als 8500 Fans werden es auf jeden Fall sein. Denn so viele erlebten an der Bremer Brücke den bis dato letzten Vergleich zwischen Osnabrück und Essen. Am 8. April 2006 gewann Rot-Weiss mit 4:1 bei den Lila-Weißen. Torschützen auf Essener Seite waren Danko Boskovic (2) und Arie van Lent (2). Für Osnabrück traf Addy-Aku Menga. Er ist mit aktuell 38 Jahren immer noch aktiv, in der Oberliga Westfalen für die Sportfreunde Lotte.

6. April 2006 VfL Osnabrück: Langemeyer - Cichon - Heidenreich - Joppe - Kügler - Schanda - Enochs - Schäfer - Menga - Reichenberger - Feldhoff Rot-Weiss Essen: Maczkowiak - Bemben - Lorenzón - Bilgin - Haeldermans - Lorenz - Stefulj - Boskovic - Lent - Younga-Mouhani - Lorenz Schiedsrichter: Christian Schößling (Leipzig) Bes. Vork.: Markus Feldhoff (33.) verschießt einen Foulelfmeter Zuschauer: 8500

Überhaupt spricht der direkte Vergleich für die Essener. Die Bilanz fällt in 37 Duellen zugunsten von Rot-Weiss aus: 16 Siege, 12 Remis und neun Osnabrücker Erfolge.

An der Bremer Brücke haben aber die Lila-Weißen die Nase vorn. 18 Mal gab es die Begegnung Osnabrück gegen Essen in Niedersachsen. Sechsmal gewann der VfL, viermal RWE und achtmal gab es ein Unentschieden.

Wenn man die aktuelle Form der beiden Mannschaften hinzuzieht, dann ist auch am Freitag (9. September, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) eine Punkteteilung ein denkbares Ergebnis. Denn nach sieben Begegnungen haben sowohl der VfL Osnabrück als auch Rot-Weiss Essen gerade einmal je einen Sieg und drei Remis auf dem Konto, also jeweils sechs Punkte. Bleibt abzuwarten, wie der 38. Vergleich zwischen diesen Mannschaften nach sage und schreibe über 16 Jahren ausgeht.