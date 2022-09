RWE-Trainer: "Ich freue mich für das fantastische Publikum"

Es ist vollbracht: Rot-Weiss Essen hat den ersten Saisonsieg in der laufenden Drittliga-Serie eingefahren. Dementsprechend glücklich war der RWE-Trainer nach dem Spiel gegen Aue.

Rot-Weiss Essen 2, Erzgebirge Aue 1: Der Drittliga-Aufsteiger hat den -Absteiger geschlagen und den ersten Saisonsieg gefeiert.

Kurz nach dem Spiel stand RWE-Trainer Christoph Dabrowski vor der Kamera von "Magenta TV".

"Es ist einfach toll, dass wir hier unter Flutlicht mit den Fans endlich feiern können. Wir haben den Bock endlich umgestoßen. Die Jungs haben hier alles reingehauen und am Ende das Spiel verdient gewonnen. Ich freue mich an diesem Abend einfach für das fantastische Publikum", sagte ein erleichterter RWE-Trainer.

Ich freue mich einfach für Rios Alonso. Er ist immer positiv, sehr wichtig für die Mannschaft. Das Leben belohnt einen manchmal, wenn man korrekt ist. Christoph Dabrowski über Rios Alonso

Dass es ein leidenschaftlicher Kampf werden würde, war Dabrowski im Vorfeld klar. Er meinte: "Wir waren darauf vorbereitet, dass wir viel verteidigen müssen, viele lange Bälle verteidigen müssen. Das haben die Jungs in der Innenverteidigung sehr gut gemacht. Aber nicht nur kämpferisch, sondern auch fußballerisch hat mir das gut gefallen."

Dass ausgerechnet Jose Enrique Rios Alonso bei seinem Startdebüt in dieser Saison zum Sieg-Torschützen avancierte, freute den 48-jährigen Essener Fußballlehrer besonders. Dabrowski: "Ich freue mich einfach für Rios Alonso. Er ist immer positiv, sehr wichtig für die Mannschaft. Das Leben belohnt einen manchmal, wenn man korrekt ist."

Rot-Weiss Essen hat durch den ersten Saison-Dreier den letzten Tabellenplatz verlassen und ist auf Rang 13 geklettert. Aue hat nun die "Rote Laterne" inne. Für RWE geht es am nächsten Freitag an der Bremer Brücke beim VfL Osnabrück weiter. Für Aue geht es nach den heißen Spielen im Sachsen-Derby gegen Dresden (0:1) und nun dem 1:2 in Essen mit dem nächsten heißen Duell weiter: der FSV Zwickau wartet nun auf Aue.