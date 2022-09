Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat einen gelungenen Saisonstart hingelegt, muss nun aber auf Caspar Jander verzichten. Ein Ersatz für den 19-Jährigen kam nicht.

Nach drei Liga-Siegen in Serie musste sich der MSV Duisburg am Montagabend mit einem Unentschieden begnügen. Gegen den Drittliga-Aufsteiger VfB Oldenburg trennte sich der MSV in der Schauinsland -Reisen-Arena 1:1. Nach dem Spielverlauf ging der Punkt für beide Teams in Ordnung, wobei die Zebras mehr Ballbesitz und Abschlüsse hatten. Oldenburg war dagegen immer wieder durch Konterangriffe gefährlich. Der größte Wermutstropfen war jedoch nicht das Unentschieden, sondern die schwere Verletzung von Top-Talent Caspar Jander, der sich einen doppelten Bänderriss zuzog und auf unbestimmte Zeit ausfallen wird.

Auf die Frage, ob der MSV einen Ersatz für den verletzten Jander verpflichten wird, antwortete Geschäftsführer Ralf Heskamp auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim TSV 1860 München wie folgt: "Wir sind der Meinung, dass wir das kompensieren können und durch unsere letzten Transfers gut aufgestellt sind. Von daher war es für uns keine Überlegung, noch zusätzlich einen Spieler zu holen. Spätestens Anfang der nächsten Woche werden wir wahrscheinlich wissen, wie lange er ungefähr ausfallen wird."

Cheftrainer Torsten Ziegner sieht den Kader ebenfalls gut und breit genug aufgestellt: "Das tut einem natürlich leid. Der Junge hat eine tolle Entwicklung in der Vorbereitung genommen und sich für uns zu einer total wichtigen Kraft im zentralen Mittelfeld gemausert. Dennoch trauen wir unserem Kader zu, diese Personalie zu ersetzen. Wir haben genügend Jungs, die in den letzten Wochen weniger gespielt haben und sich freuen, dass sie wieder mehr gebraucht werden. Dementsprechend können wir mit vielen Variationen arbeiten, wen wir für Caspar ins zentrale Mittelfeld stellen. Dazu kommt, dass unser Neuzugang Benjamin Girth direkt im ersten Spiel getroffen hat. Trotz der Ausfälle haben wir die Qual der Wahl."

Es wird spannend, welche Elf der Coach für das Spiel beim Tabellenführer in München bestimmen wird.