Fußball-Drittligist MSV Duisburg gastiert am nächsten Spieltag beim TSV 1860 München. Coach Torsten Ziegner zeigt sich vor dem Duell selbstbewusst.

Der MSV Duisburg reist zum Spitzenreiter! Am Samstagnachmittag (03. September, 14 Uhr) sind die Zebras zu Gast beim noch ungeschlagenen Tabellenführer TSV 1860 München an der Grünwalder Straße. Doch auch der MSV konnte in den letzten Wochen viel Selbstvertrauen tanken. In den vergangenen fünf Partien holte die Mannschaft von Cheftrainer Torsten Ziegner elf Punkte und blieb in diesem Zeitraum ungeschlagen.

Beim Heimspiel gegen den VfB Oldenburg hatte Duisburg sogar die Chance, den Relegationsplatz zu erklimmen, doch nach intensiven 96 Minuten endete das Duell gegen den Aufsteiger 1:1-Remis. Dabei zeigte der Drittligist eine gute Reaktion auf den zwischenzeitlichen Rückstand, ließ aber mit Ausnahme des Ausgleichstreffers von Benjamin Girth die nötige Durchschlagskraft im letzten Drittel vermissen.

"Wir hatten uns mehr ausgerechnet und waren alle enttäuscht, dass wir diese Partie nicht gewinnen konnten. Es ist ein gutes Zeichen, dass sich die Mannschaft über ein Unentschieden ärgert. Die Jungs sind hungrig auf Siege. In meinen Augen ist die Tendenz richtig. Deswegen sind wir nicht unzufrieden, aber am Montag waren wir enttäuscht", reflektierte Coach Ziegner auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei 1860.

Am Freitag reist die Mannschaft nach München. Einen Tag später wird der Traditionsklub im Stadion dann von rund 700 MSV-Anhängern begleitet und unterstützt, wie der Verein mitteilte. Der Trainer ist selbstbewusst und will den Favoriten ärgern: "Rein nominell ist das natürlich eine starke Mannschaft. 1860 hat sich vor der Saison auf die Fahne geschrieben, dieses Jahr aufsteigen zu wollen. Entsprechend sehen der Kader und die Ambitionen des Klubs aus. Trotzdem glaube ich, dass diese Liga so ausgeglichen ist, dass es an einem Spieltag möglich ist, gegen jede Mannschaft zu gewinnen. Wir fahren dahin, um das Spiel zu gewinnen. Genau so bereiten wir uns vor. Wir haben nichts zu verlieren und so wollen wir auch auftreten."