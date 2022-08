Wie RWE: Auch Elversberg leiht Spieler aus der Bundesliga aus

Die SV Elversberg hat sich für die laufende Saison noch einmal in der Offensive verstärkt. Der 20-jährige Stürmer Nick Woltemade wechselt auf Leihbasis vom Bundesligisten SV Werder Bremen ins Saarland, die Leihe läuft bis zum Ende der aktuellen Spielzeit 2022/2023.

Der Angreifer hat in seiner noch jungen Karriere elf Erstliga- und sieben Zweitliga-Spiele für den SV Werder Bremen bestritten. Sein Bundesliga-Debüt feierte der 1,98 Meter große Offensivspieler am 1. Februar 2020 im Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg, bei dem er als damals 17-Jähriger in der Startelf stand. Insgesamt war Woltemade nun zwölf Jahre lang für Werder Bremen im Einsatz.

2010 wechseltevon seinem Heimatklub TS Woltmershausen ins Leistungszentrum der Grün-Weißen, wo er schon früh auf sich aufmerksam machen konnte. Nach 33 Einsätzen in der B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost (28 Torbeteiligungen) kam Woltemade in der Saison 2019/2020 noch in 17 Partien in der A-Junioren-Bundesliga zum Einsatz (23 Torbeteiligungen), trainierte aber zeitgleich schon regelmäßig mit den Werder-Profis.

Ab der Saison 2020/2021 war Nick Woltemade fester Bestandteil des Profi-Kaders. Parallel zu seinen Einsätzen für den SV Werder Bremen stand der Stürmer in 15 Spielen für deutsche Junioren-Nationalmannschaften auf dem Platz, unter anderem gehörte er 2019 dem U17-Kader bei den Europameisterschaften in Irland an.