3. Liga: Holt Dynamo Dresden den einstigen Rekordabgang aus Köln zurück?

Dynamo Dresden steht in der 3. Liga vor einer spektakulären Rückholaktion.

Dynamo Dresden ist nach dem Zweitliga-Abstieg nicht wie erhofft in die 3. Liga gestartet. Sechs Spiele, drei Siege, drei Niederlagen, Platz zehn in der Tabelle. Zu wenig für einen der Favoriten.

Da geht noch mehr, auch beim Personal. Und nach dem Abgang von Yannick Stark (Manisa FK) muss Dynamo in der Zentrale was machen. Und scheinbar sind die Dresdner fündig geworden und planen nach "Bild"-Informationen eine spektakuläre Rückholaktion.

Denn dem Vernehmen nach ist sich Dresden so gut wie einig mit Niklas Hauptmann. Der wechselte im Sommer 2018 zum 1. FC Köln - für satte 3,4 Millionen Euro und bekam vom damaligen FC-Sportdirektor Armin Veh einen Vierjahresvertrag.

3,4 Millionen Ablöse hatte der 1. FC Köln einst für Hauptmann bezahlt

Für Köln eine Fehlinvestition, denn Hauptmann kam nie wirklich in Köln an. In den mehr als drei Jahren machte er ganze zwölf Ligaspiele für den FC, in der vergangenen Spielzeit fiel er monatelang aus. In der Spielzeit 2020/21 wurde er an Holstein Kiel verliehen, dort kam er auf die erhoffte Spielpraxis, allerdings ohne danach Chancen im Kölner Kader zu haben.

Jetzt kämpft er um den Anschluss, allerdings ist klar, dass er in Köln keine Zukunft hat, sein Vertrag läuft auch Ende der Saison aus. Bisher wurde er nur in der U21 eingesetzt, er trainiert auch nicht mehr mit den Profis.

Jetzt scheint seine Zeit in der Domstadt allerdings schneller zu enden als erwartet, sollte es mit einer Rückkehr nach Dresden klappen. Bis Donnerstag (18 Uhr) kann der Transfer noch vollzogen werden, dann endet die Sommer-Transferphase.

Sollte der Deal noch scheitern, wird Dresden auch ein Interesse an Defensiv-Allrounder Felix Götze nachgesagt, an dem auch Rot-Weiss Essen brennend interessiert ist.