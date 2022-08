3. Liga: Nächster RWE-Gegner gibt ehemaliges BVB-Talent an Regionalligisten ab

Der nächste Gegner von Rot-Weiss Essen, der FC Erzgebirge Aue, hat am Wochenende noch einen Spieler abgegeben. Ein Abwehrmann wechselt in die Regionalliga.

Abwehrspieler Ramzi Ferjani wechselt vom FC Erzgebirge Aue nach Rheinland-Pfalz, wo er künftig für den VfR Wormatia 08 Worms aufläuft. Der 21-Jährige geht auf Leihbasis bis zum Ende der laufenden Saison 2022/2023 zu dem Regionalligisten, der in der Südwest-Staffel spielt.

Der 1,91 Meter große Innenverteidiger ist im pfälzischen Sensweiler geboren und wurde bis zur C-Jugend beim 1.FC Kaiserslautern ausgebildet. Anschließend wechselte er zu Borussia Dortmund, wo er als Stammspieler sowohl mit der B-Jugend (2018), als auch mit der A-Jugend (2019) Deutscher Meister wurde.

In vier Jahren bei den Borussen fehlte Ramzi Ferjani lediglich acht Mal und kam in 106 Spielen zum Einsatz, auch international in der UEFA Youth League. Damit konnte er auch den DFB überzeugen: Bei der U17-Europameisterschaft 2018 absolvierte er zwei Länderspiele, später kam noch ein U18-Länderspiel dazu. 2021 lief er dann viermal für Tunesien beim U20-Afrika-Cup auf.





Nach seiner Jugendzeit schloss sich Ramzi im Januar 2021 dem slowakischen Erstligisten FC Nitra an, einem schnell gescheiterten Fußballprojekt zweier deutscher Investoren. Im Sommer 2021 wechselte er schließlich zum damaligen Zweitligisten FC Erzgebirge Aue, wo der 21-Jährige einen bis 2024 gültigen Vertrag besitzt, aufgrund der großen Konkurrenz aber in der Regionalliga bei Wormatia Worms nun Spielpraxis sammeln soll.