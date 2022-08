RWE-Neuzugang beeindruckt: "Diese Fans sind einfach weltklasse"

Auch nach dem sechsten sieglosen Drittligaspiel in Folge wurde die Mannschaft von Rot-Weiss Essen von ihren Fans gefeiert.

14 Jahre hat Rot-Weiss Essen auf die Rückkehr in den Profifußball gewartet und dementsprechend groß ist der Kredit der Mannschaft bei der rot-weissen Anhängerschaft.

Auch nach dem 1:1 bei der Spielvereinigung Bayreuth, dem mittlerweile sechsten Spiel in Folge ohne Sieg in der 3. Liga, feierten die gut 1000 mitgereisten RWE-Fans ihre Mannschaft im Hans-Walter-Wild-Stadion zu Bayreuth.

90 Minuten lang wurde das Team von Christoph Dabrowski nach vorne gepeitscht. Die RWE-Fans sangen gefühlt das komplette Spiel durch. Am Ende verhalf dieser Support zumindest zu einem Zähler in der Fremde.

Mit dabei war auch Clemens Fandrich, der erst am Freitag bei Rot-Weiss Essen als Neuzugang vorgestellt wurde. Nach 41 Minuten dann das Debüt: Thomas Eisfeld hatte sich am Knie verletzt und Fandrich führte fortan Regie im Essener Mittelfeld-Zentrum.

"Es war ein sehr spannendes Debüt für mich. Es ging alles sehr schnell. Ich bin am Freitag erst angekommen. Ich hoffe, dass die Verletzung von Eisfeld nicht zu schwer ist. Ich kam auf jeden Fall schneller zu meinem Debüt als gedacht", sagte der 31-Jährige bei "Magenta TV". Er ergänzte: "Der Punkt ist für beide Mannschaften gerechtfertigt. Aber wir hätten einige Situationen klarer, sauberer ausspielen müssen."

Der Neu-Essener zeigte sich von der zahlreichen Unterstützung der zahlreich mitgereisten RWE-Fans im über 500 Kilometer entfernten Frankenland beeindruckt. Fandrich: "Diese Fans waren natürlich ein Riesenpunkt, warum es mich an die Hafenstraße geführt hat. Die Fans sind einfach weltklasse."

Am Freitagabend (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) wird es dann noch stimmungsvoller. Fandrich und Co. empfangen dann unter Flutlicht im Stadion an der Hafenstraße den FC Erzgebirge Aue. Für die Veilchen war Fandrich zuletzt zwischen Sommer 2016 und 2022 sechs Jahre aktiv. Fandrich: "Natürlich ist das für mich ein besonderes Spiel. Ich freue mich auf das Wiedersehen mit meinem Ex-Klub und meine Ex-Kollegen. Aber für mich zählt nur der Klassenerhalt mit Rot-Weiss Essen!"