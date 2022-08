Bayreuth-Trainer: "Rot-Weiss Essen hat ganz andere Möglichkeiten als wir"

Rot-Weiss Essen spielt am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) bei der Spielvereinigung Bayreuth. RevierSport hat vor dem Spiel mit Bayreuths Trainer Thomas Kleine gesprochen.

Thomas Kleine, Trainer der Spielvereinigung Bayreuth, ist mit einem Sieg aus fünf Spielen in die 3. Liga gestartet. Vor dem Aufsteiger-Duell am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen Rot-Weiss Essen liegt Bayreuth einen Zähler vor RWE.

RevierSport hat mit dem Bayreuther Trainer am Freitag gesprochen.

Thomas Kleine (44) über...

... die Voraussetzungen vor dem Spiel: "Das wird für beide Mannschaften ein schweres Spiel. Beide Teams liegen vom Saisonstart her auf Augenhöhe. Beide haben schnell gemerkt, dass man in der 3. Liga anders als in der Regionalliga auftreten muss. Das ist noch einmal ein völlig anderes Niveau als wir es bisher kannten."

... den Bayreuther Saisonstart: "Wenn man unsere Spiele sieht, unabhängig von den Ergebnissen, dann waren das meist gute Partien. In Ingolstadt haben wir mit viel Pech 0:1 verloren, gegen Freiburg ein sehr gutes Spiel abgeliefert und ebenfalls unglücklich verloren. In Wehen haben wir dann Lehrgeld bezahlt und dann auch eine verdiente Niederlage kassiert. Gegen Osnabrück ist uns nach einer kompakten Leistung zurecht ein Sieg gelungen und zuletzt haben wir leider in Zwickau die Anfangsphase verschlafen und waren am Ende unterlegen. Man hat in den ersten Begegnungen gemerkt, dass wir nah dran sind zu punkten, eigentlich in jedem Spiel. Aber es geht auch darum zu lernen, diese Liga anzunehmen. Nur klar ist auch, dass man schnell lernen muss. Denn im Fußball hat man keine Zeit."

... die jüngste Kaderkorrektur von Rot-Weiss Essen: "Wir haben die Verpflichtung von Clemens Fandrich und den Abgang von Luca Dürholtz zur Kenntnis genommen. Wir sind auf alles vorbereitet und warten mal ab, ob Fandrich schon eine Option für die Startelf der Essener sein wird."

... den Mit-Aufsteiger Rot-Weiss Essen: "Essen ist ein sehr guter Aufsteiger, ein großer Verein mit tollen Fans. Natürlich haben sie sportlich sehr viele Gegentore bekommen, aber sie hätten auch die Spiele gegen Dortmund und Ingolstadt nach guten Leistungen gewinnen können, vielleicht sogar müssen. Sie haben eine erfahrene Defensive mit Spielern wie Daniel Heber oder Felix Bastians und auch in der Offensive tolle Akteure wie die schnellen Außenstürmer Ennali und Young. Simon Engelmann ist natürlich ein klasse Torjäger."

... die Unterschiede zwischen den Aufsteigern Bayreuth und RWE: "Rot-Weiss Essen hat noch einmal ganz andere Möglichkeiten. Wir sind da noch in der Entwicklung. Ein Beispiel: Mein Trainerteam besteht aus meinem Assistenten, dem Torwarttrainer, mir und unserem Athletiktrainer, der aber nicht bei jeder Einheit anwesend sein kann. Aber auch hier werden wir weiter arbeiten und hoffentlich stetig wachsen."

... den Ex-Essener und seinen Abwehrchef Felix Weber: "Felix ist ein wichtiger Spieler. Bis jetzt spielt er wirklich eine sehr gute Saison. Er macht es defensiv sehr, sehr gut und man merkt, dass er die nötige Erfahrung mitbringt, um Ruhe auszustrahlen. Er gehört mit seinen 27 Jahren schon zu den ältesten Spielern im Kader. Markus Ziereis wurde erst am Freitag 30 Jahre alt und ist der älteste Spieler in unserer Mannschaft. Da sieht man auch, welch junges Team wir beisammen haben. Umso wichtiger ist da die Rolle von Felix Weber."