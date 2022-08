In Bayreuth: Mit so vielen RWE-Fans rechnet die Spielvereinigung

Die Spielvereinigung Bayreuth ist nicht gerade dafür bekannt, dass das Stadion bei den Heimspielen voll ist. Doch zumindest wird gegen RWE die Gästekurve gut gefüllt sein.

2109 Zuschauer gegen den VfL Osnabrück und 2712 Fans gegen den SC Freiburg II: Die Heimspiele der Spielvereinigung Bayreuth waren in der 3. Liga bislang eher dürftig besucht. Zur Info: Das Bayreuther Hans-Walter-Wild-Stadion bietet 10.0001 Besuchern Platz.

Gegen Rot-Weiss Essen am Samstag (14 Uhr) erwartet Bayreuth die bisherige Rekordkulisse. "Wir rechnen mit 3500 Fans, davon rund 1000 Zuschauer aus Essen", berichtet Alina Hacker, Pressesprecherin des Drittliga-Neulings, gegenüber RevierSport.

Hinweis der Spvvg. Bayreuth: Der Vorverkauf von Heimspielkarten ist übrigens auch am Spieltag bis zum Anpfiff, an den zum Zeitpunkt geöffneten Stellen, sowie im Onlineshop möglich. Die Buchung eines Onlinetickets dauert weniger als 3 Minuten, das Ticket ist auch digital auf dem Handy gültig.

Einmal mehr wird sich die Mannschaft von RWE-Trainer Christoph Dabrowski auf eine stimmungsvolle Unterstützung in der Fremde freuen dürfen. Schon in Duisburg (2:2) und in Dortmund (0:1) waren jeweils über 5000 Essener Fans mitgereist. Nun geht es ins über 500 Kilometer entfernte Bayreuth, die erste Essener Auswärtsfahrt zu einem Pflichtspiel außerhalb Nordrhein-Westfalens seit fast 4000 Tagen.

Kurzentschlossene können in Bayreuth auch problemlos Karten an der Tageskasse erwerben. Der kleine Nachteil: Wer die Tageskasse nutzt, der muss einen Aufschlag von zwei Euro akzeptieren. "Es ist weniger eine Reaktion auf die Zuschauerzahlen der ersten beiden Heimspiele als vielmehr der Versuch der Diskussion, der zu hohen Eintrittspreise in der 3.Liga mit einem klaren Zeichen zu begegnen“, erklärt SpVgg-Geschäftsführer Dr. Wolfgang Gruber.