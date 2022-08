3. Liga: BVB stattet U23-Spieler mit Profivertrag aus

Gute Leistungen werden belohnt - auch bei Borussia Dortmund: Der Bundesligist stattete in dieser Woche eines seiner U23-Talente mit einem Profivertrag aus.

Borussia Dortmund hat Antonios Papadopoulos mit einem Profivertrag ausgestattet. Der Defensivspieler, der ursprünglich bis Sommer 2023 an den BVB gebunden war, hat einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben.

Der 22-Jährige, der sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, war zur Saison 2021/22 vom Halleschen FC in die U23 des BVB gewechselt. Dort fiel er schon in der Vorbereitung positiv auf und reiste mit den Profis ins Trainingslager nach Bad Ragaz. Anschließend stand der gebürtige Schwabe in der ersten Runde des DFB-Pokals 90 Minuten für Borussia Dortmund auf dem Platz.

"Ich freue mich über die Vertragsverlängerung und auf viele Trainingseinheiten und Spiele für den BVB", sagt Antonios Papadopoulos. Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der U23, erklärt: "Ich freue mich, dass sich wieder einer unserer Spieler über die U23 empfohlen und einen Profivertrag erhalten hat."

Im Laufe der Saison 2021/2022 kam er außerdem zweimal in der Bundesliga zum Einsatz und stand neunmal im Profikader. In der 3. Liga kann der beim VfR Aalen ausgebildete Deutsch-Grieche bereits auf 102 Einsätze zurückblicken, davon war er 31 Mal für die U23 des BVB am Ball.

In der laufenden Spielzeit 2022/2023 kam Papadopoulos bislang nur in der U23 zum Einsatz. Er bestritt alle bisherigen fünf Drittligaspiele von der ersten bis zur letzten Minute und ist der Abwehrchef der Mannschaft von Trainer Christian Preußer.

Der BVB II steht aktuell mit nur vier Punkten aus fünf Begegnungen auf Platz 15 der 3. Liga. Am Sonntag gastiert ab 13 Uhr der SC Freiburg zum U23-Duell im Signal Iduna Park. Papadopoulos wird dann wieder dabei sein. Diesmal als Profi von Borussia Dortmund.