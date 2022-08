3. Liga: Ab dem RWE-Spiel - SpVgg Bayreuth mit neuen Ticketpreisen

Die SpVgg Bayreuth wird in der 3. Liga einige Ticketpreise anpassen. Belohnt werden soll vor allem der Kauf einer Karte im Vorverkauf.

2109 Zuschauer kamen zum ersten Heimspiel der SpVgg Bayreuth in der 3. Liga gegen den SC Freiburg II. Gegen den VfL Osnabrück waren es beim einzigen Saisonsieg 2712.

Der Klub hätte mit mehr Resonanz gerechnet. Doch nicht nur aus dem Grund wurden die Ticketpreise angepasst - schon gegen Rot-Weiss Essen (Samstag, 14 Uhr) greifen die neuen Preise für den Heimbereich. Vor allem die Besucher, die den Vorverkauf nutzen, sollen belohnt werden.

Der Verein teilte mit: "Ab sofort zahlt der Stehplatz-Vollzahler nur noch zwölf Euro, der Ermäßigte zehn Euro und Kinder nur vier Euro. Und auch der reguläre Sitzplatz ist nun schon ab 22 Euro erhältlich. Gemeinsam mit der – nahezu ohne Wartezeiten – organisierten Zugangssituation für Kartenbesitzer soll der Anreiz zum Vorkauf weiter steigen."

Wer die Tageskasse nutzt, der muss einen Aufschlag von zwei Euro akzeptieren. "Es ist weniger eine Reaktion auf die Zuschauerzahlen der ersten beiden Heimspiele als vielmehr der Versuch der Diskussion, der zu hohen Eintrittspreise in der 3.Liga mit einem klaren Zeichen zu begegnen“, erklärt SpVgg-Geschäftsführer Dr. Wolfgang Gruber.

Bisher kauften 50 Prozent der Zuschauer ihre Karten noch an der Stadionkasse am Spieltag Jörg Schmalfuß

Trotzdem erhofft sich der Verein durch die Anpassung natürlich auch den einen oder anderen Besucher mehr im Stadion nach dem Aufstieg. Zudem die Entlastung der Infrastruktur, die dem Zulauf derer, die am Spieltag ihre Tickets erwerben, aktuell nicht standhalten kann. „Bisher kauften 50 Prozent der Zuschauer ihre Karten noch an der Stadionkasse am Spieltag, was bei Zuschaueraufkommen ab 3000 weder personell noch infrastrukturell zu unser aller Zufriedenheit zu stemmen ist“, betont Bayreuth-Geschäftsführer Jörg Schmalfuß. Sein Zusatz: „Wie reibungslos auch 14.700 Zuschauer bei einer hohen Vorverkaufsquote ins Stadion kommen, hat das Pokalspiel gegen den HSV gezeigt.“

Hinweis des Vereins: Der Vorverkauf von Heimspielkarten ist übrigens auch am Spieltag bis zum Anpfiff, an den zum Zeitpunkt geöffneten Stellen, sowie im Onlineshop möglich. Die Buchung eines Onlinetickets dauert weniger als 3 Minuten, das Ticket ist auch digital auf dem Handy gültig.