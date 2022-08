Theater in Mannheim: Fans beschimpfen Waldhof-Profi - So reagiert der SV Waldhof

Eigentlich hätte die Stimmung beim SV Waldhof Mannheim nach dem jüngsten 2:1-Erfolg über Borussia Dortmund II gut sein müssen. Doch einige Fans schlugen über die Stränge.

Der SV Waldhof Mannheim ist unter seinem neuen Trainer Christian Neidhart gut in die Saison 2022/2023 gestartet. Das Neidhart-Team feierte schon drei Saisonsiege, spielte einmal Remis und unterlag in Meppen mit 2:6.

Auf die Klatsche im Emsland reagierte die Mannschaft gut und drehte am vergangenen Spieltag einen 0:1-Rückstand gegen die U23 von Borussia Dortmund in einen 2:1-Heimsieg um. Die Verantwortlichen und Fans zeigten sich nach dem Spiel zufrieden und feierten auf dem Rasen.

Zumindest der Großteil der Fans. Denn einige wenige Waldhof-Anhänger benahmen sich daneben. Sie beleidigten den eigenen Spieler. Wie die "Rhein-Neckar-Zeitung" berichtet ist Niklas Sommer auf dem Parkplatz des Carl-Bezn-Stadions verbal von einigen Fans angegriffen worden. Der 24-jährige Rechtsverteidiger steht seit längerer Zeit bei einigen, wenigen Mannheim-Fans in der Kritik. Er wurde in der Vergangenheit auch in den Sozialen Medien beleidigt.

Der Drittligist will nun die Videoaufnahmen auswerten und Konsequenzen ziehen. "Sollten wir die Person identifizieren können, so werden wir als Verein reagieren und Konsequenzen ziehen. Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen – das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Wir werden das Verhalten auf keinen Fall akzeptieren und ganz bestimmt nicht tolerieren", heißt es in einer Stellungnahme des SV Waldhof Mannheim.

Am Samstag reist der SV Waldhof zum Spitzenspiel nach Elversberg. Die Spielvereinigung liegt aktuell zwei Punkte vor Mannheim. Der Aufsteiger aus Elversberg hat bisher vier von fünf Ligaspielen gewonnen.