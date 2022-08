3. Liga: Kreuzbandriss - Schock für Elversberg! Dresden holt neuen Abwehrspieler

Die Spielvereinigung Elversberg ist mit vier Siegen und nur einer Niederlage als Aufsteiger super in die Drittliga-Saison 2022/2023 gestartet. Jetzt muss der starke Liga-Neuling einen Rückschlag verkraften.

Carlos Sickinger erlitt einen Kreuzbandriss und wird monatelang ausfallen. Der defensive Mittelfeldspieler gehörte in den ersten Begegnungen zum Stammpersonal. Der 27-Jährige kam erst im Sommer vom Zweitligisten SV Sandhausen nach Elversberg. Gut möglich, dass die Elversberger hier mit Luca Dürholtz von Rot-Weiss Essen nachlegen werden. RevierSport berichtete.

wurde am 26. Februar 1999 in Bremen geboren und erlernte beim SC Weyhe das Fußballspielen. Bereits als Achtjähriger wechselte er in den Nachwuchs des, wo er bis 2018 alle Jugendmannschaften durchlief und für die U17 und U19 in der Junioren-Bundesliga zum Einsatz kam. Letztere führte er zudem als Kapitän aufs Feld.

Ab 2018 sammelte der 1,94 Meter große Verteidiger bei Regionalligist BSV Rehden seine ersten Erfahrungen im Männerbereich. Im Sommer 2020 wechselte er zum FC Viktoria Berlin, mit dem er in seiner ersten Saison als Meister der Regionalliga Nordost in die 3. Liga aufstieg. Dort kam Lewald in der abgelaufenen Spielzeit zu 35 Drittligaeinsätzen, in denen ihm zwei Treffer gelangen.