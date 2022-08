MSV Duisburg: Starker Auswärtssieg, inklusive Torwart-Sensationstor

Der MSV Duisburg hat in der 3. Liga den dritten Dreier in Serie eingefahren. Beim SV Meppen siegten die Zebras mit 3:0. Auch Torwart Vincent Müller erzielte einen Treffer.

Nächster Dreier! Der MSV Duisburg feierte am Sonntag vor 9452 Zuschauern - darunter über 1000 Duisburger - einen 3:0-Auswärtserfolg beim SV Meppen. Ein Torwart-Tor aus 80 Metern Entfernung von Vincent Müller sorgte für den Höhepunkt im Emsland.

Der MSV Duisburg fuhr mit den Siegen in Zwickau und gegen Freiburgs U23 im Rücken sehr selbstbewusst ins Emsland. Doch dass die Begegnung beim SV Meppen kein leichtes Unterfangen werden würde, das hatte MSV-Trainer Torsten Ziegner schon im Vorfeld der Partie betont. Und in den ersten Minuten dürfte sich Ziegner auch bestätigt gefühlt haben.





Samuel Abifade (12.) hatte das 1:0 auf dem Fuß. Doch sein Versuch mit dem rechten Fuß wurde im Strafraum noch zentral geblockt, dann versuchte er es mit links und traf das Außennetz. Glück für den Gast aus dem Ruhrgebiet!

Meppen: Kersken - Ballmert, Puttkammer, Fedl, Risch - Pepic, Blacha - Hemlein (65. Manske), Piossek (46. Kleoinsorge), Abifade - Pourie. Kersken - Ballmert, Puttkammer, Fedl, Risch - Pepic, Blacha - Hemlein (65. Manske), Piossek (46. Kleoinsorge), Abifade - Pourie. Duisburg: Vincent Müller - Bitter, Mai, Senger, Kölle - Jander, Bakalorz (86. Wild) - Ajani (79. Pusch), Ekene (61. Frey), Stoppelkamp (86. König) - Bouhaddouz (79. Hettwer). Schiedsrichter: Wolfgang Haslberger (St. Wolfgang) Tor: 0:1 Fedl (35., Eigentor), 0:2 Müller (65.), Stoppelkamp (68. Elfmeter). Gelbe Karten: Pepic - Jander, Müller. Zuschauer: 9452

Nach einer guten Viertelstunde kam der MSV dann besser ins Spiel und konnte sich vom hohen Pressing der Meppener etwas befreien. Mit etwas Glück ging Duisburg sogar in Führung. Jonas Fedl (35.) bugsierte das Leder nach einer Hereingabe von Moritz Stoppelkamp ins eigene Netz.

Kurz vor der Pause dann wieder Glück für die Gäste: Marvin Pourie (45.+1) ballerte die Kugel an die Latte.

Die zweite Halbzeit gehörte dann dem MSV Duisburg - inklusive eines Wahnsinns-Tores. In der 65. Minute gab es einen Freistoß für die Duisburger in der eigenen Hälfte - rund 70 Meter vor dem Meppener Gehäuse entfernt. MSV-Keeper Vincent Müller lief drei, vier Meter an und schoss den Ball in die Luft. Die Kugel titschte im SVM-Strafraum einmal zwischen Meppens Verteidigern auf und sprang dann über den zu weit vorne stehenden Jonas Kersken hinweg ins Tor - 2:0 für Duisburg durch einen mehr als kuriosen Treffer.

Nur drei Minuten später die Entscheidung: Moritz Stoppelkamp (68.) verwandelte einen Foulelfmeter und ebnete dem MSV damit zum am Ende verdienten 3:0-Auswärtssieg in Meppen. Die Duisburger beißen sich damit nach fünf Spielen im oberen Tabellendrittel fest.