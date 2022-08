3. Liga: RWE verspielt Führung, Elversberg marschiert weiter

Am fünften Spieltag der 3. Liga hat die SV Elversberg weiter für Furore gesorgt und ist auf einen Aufstiegsplatz gesprungen. Rot-Weiss Essen muss weiter auf ersten Sieg warten.

SG Dynamo Dresden - SV 07 Elversberg 1:3

Aufsteiger SV Elversberg sorgt weiter für Furore. Gegen Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden holte die Mannschaft von Horst Steffen den vierten Sieg im fünften Spiel und ist dadurch auf Platz zwei in der Tabelle gesprungen. Die Startschwierigkeiten von Dresden dauern dagegen an.

Das zeigte sich bereits nach vier Minuten. Nach einem Eckball bekamen die Sachsen die Kugel nicht geklärt, der aufgerückte SV-Innenverteidiger Marcel Correia zog per Volleyschuss mit links aus 15 Metern ab und zimmerte den Ball unhaltbar flach in die lange Ecke. In der 20. Minute erhöhten die Gäste wieder nach einer Ecke durch Luca Schnellbacher. Der Stürmer erzielte bereits seinen fünften Saisontreffer.

Kurz vor der Pause gelang den Gastgebern durch einen sehenswerten Freistoß-Schlenzer von Standardspezialist Ahmet Arslan der Anschlusstreffer (40.). Doch erneut Correia machte für den Aufsteiger nach einem selbst eingeleiteten Konter alles klar (60.) Der Anschlusstreffer durch Doppelpacker Arslan (90.) kam zu spät.

Rot-Weiss Essen - FC Ingolstadt 2:2

Befreiungsschlag verpasst. Rot-Weiss Essen konnte trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung nicht den ersehnten ersten Sieg in der 3. Liga einfahren. Felix Bastians (8.) brachte die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski per Handelfmeter gegen den weiterhin ungeschlagenen FC Ingolstadt in Front und schenkte dem Zweiliga-Absteiger und Aufstiegs-Mitfavoriten damit das erste Gegentor der Saison ein.

In der 31. Minute vollendete RWE-Stürmer Simon Engelmann eine Kombination über Moritz Römling und Isaiah Young zum verdienten 2:0-Halbzeitstand. Bis kurz vor Schluss sah der Aufsteiger wie der sichere Sieger aus, ehe die Gäste durch einen Doppelpack von Rasmus Kristensen (84., 88.) doch noch den Spielverderber für RWE gaben. Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht.

SV Wehen Wiesbaden - VfL Osnabrück 1:1

Im Duell der Dauerbrenner in der 3. Liga trennten sich ein selbstbewusster SV Wehen Wiesbaden ein von Rückschlägen gezeichneter VfL Osnabrück am Ende mit einem Unentschieden. Bei den Gästen standen nach dem Abgang von Trainer Scherning zu Arminia Bielefeld die verbliebenen Co-Trainer Tim Danneberg und Danilo de Souza an der Seitenlinie.

Sie sahen, dass ihre Mannschaft in der ersten Halbzeit die deutlich unterlegene Mannschaft war und sich bei ihrem Torwart Philipp Kühn sowie der mangelnden Chancenverwertung der Gastgeber bedanken konnten, dass es nach 45 Minuten noch 0:0 stand. Umso schneller ging es dann aber kurz nach Wiederanpfiff. Nach einem Einwurf machten die Hessen es ganz schnell und Kianz Froese hämmerte den Ball aus zehn Metern unter die Latte (46.).

Doch trotz weiterer hochkarätiger Chancen konnten der SV nicht erhöhen. Und Fußball kann ebenso überraschend wie ungerecht sein. Aus dem Nichts kam der VfL durch Ba-Muaka Simakala zum Ausgleich (83.) und entführte einen Punkt.

SV Waldhof Mannheim - Borussia Dortmund II 2:1

Starke Reaktion des SV Waldhof Mannheim. Der selbsternannte Aufstiegskandidat konnte nach dem empfindlichen 2:6 vergangene Woche in Meppen sein Heimspiel gegen die U23 von Borussia Dortmund gewinnen - trotz eines Blitzstarts der Gäste.

Denn bereits in der zweiten Minute erzielte Justin Njinmah die Führung für den BVB II und bewies, dass die Mannschaft von Trainer Christian Preußer auch ohne den unter der Woche in die Schweiz gewechselten Bradley Fink für Torgefahr steht. Allerdings beließen die Dortmunder es bei diesem einen Treffer und Mannheim fand immer mehr ins Spiel.

In der zweiten Halbzeit konnte die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart die Partie dank eines grandios aufgelegten Heinrich Bentley Baxter Bahn drehen. Zunächst glich er zum verdienten 1:1 aus (63.), ehe er wenig später nach einer Ecke den Siegtreffer erzielen konnte (71.).

1. FC Saarbrücken - FC Erzgebirge Aue 0:0

Zweite Nullnummer für den 1. FC Saarbrücken in Folge. Die Gastgeber standen in dieser Saison für Effizienz. Vier Spiele, vier Tore und zehn Punkte. Erst vergangene Woche kamen die Saarbrücker im Spitzenspiel gegen den FC Ingolstadt nicht über ein 0:0 hinaus. Dasselbe Ergebnis stand auch am Ende der Partie gegen Erzgebirge Aue auf der Anzeigetafel. Dennoch blieben die Saarländer auch im fünften Pflichtspiel der Saison ohne Gegentor.

Für die Gäste aus Aue blieb der Befreiungsschlag hingegen aus. Der Zweitliga-Absteiger startete katastrophal in die neue Saison und findet sich nach fünf Spieltagen erneut auf einem Abstiegsplatz wieder. Ohne Sieg und mit nur drei Zählern rangieren die Erzgebirgler auf Rang 17.

SC Freiburg II - FC Viktoria Köln 1:0

In einem ausgeglichenen Spiel konnte sich die U23 des SC Freiburg am Ende knapp gegen Viktoria Köln mit 1:0 durchsetzen. Lange ging es hin und her, mit Chancen hüben wie drüben. Dann war es kurz vor der Pause ein Distanzschuss von Robert Wagner, der den Weg ins Tor fand (43).