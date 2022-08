RWE: Vier Ausfälle vor Ingolstadt - so sieht der Dabrowski-Plan aus

RWE peilt am Samstag (14 Uhr, RS-Liveticker) gegen den FC Ingolstadt den ersten Sieg der laufenden Saison aus. Zwei Spieler, die zuletzt in der Startelf standen, sind nicht dabei.

Rot-Weiss Essen hat es in diesen Tagen nicht einfach. Der Saisonstart ist mit nur einem Punkt aus vier Spielen in die Hose gegangen und einen Tag vor dem wichtigen Heimspiel am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen den noch ungeschlagenen und ohne Gegentreffer gebliebenen FC Ingolstadt erreichte RWE noch eine Hiobsbotschaft.

Meiko Sponsel, Leihgabe vom 1. FC Köln, wird auf unbestimmte Zeit ausfallen. Diagnose: Meniskusriss.

Man muss abwarten, wie lange Meiko fehlen wird. Wenn das bekannt ist, müssen wir schauen, ob wir nachjustieren oder nicht. Dabrowski über mögliche Verstärkung auf der Rechtsverteidiger-Position

"Meiko wird am Montag operiert. Da müssen wir abwarten, wie lange er ausfällt. Die Ärzte müssen erst einmal in das Knie reinschauen. Es ist sehr ärgerlich, weil ich das Gefühl hatte, dass er sich stabilisiert hat und auf einem guten Weg war. Ich hoffe, dass sich die Ausfallzeit in Grenzen halten wird", kommentierte Christoph Dabrowski auf der Spieltags-Pressekonferenz den Ausfall.

Mit Sandro Plechaty steht dem RWE-Trainer aktuell nur noch ein gelernter rechter Außenverteidiger zur Verfügung. Dass die Essener etwas in der Innenverteidigung und im Mittelfeld-Zentrum tun wollen, ist bekannt. Nun auch auf der Rechtsverteidiger-Position? "Wie gesagt: Man muss abwarten, wie lange Meiko fehlen wird. Wenn das bekannt ist, müssen wir schauen, ob wir nachjustieren oder nicht", antwortet Dabrowski.

Der 44-jährige Fußballlehrer muss am Samstag gegen Ingolstadt neben Sponsel auch auf Björn Rother (Zerrung im Gesäßbereich) sowie die seit längerer Zeit bekannten Ausfälle Nico Haiduk (Aufbautraining) und Michel Niemieyer (Reha) verzichten.

Da Sponsel und Rother in den ersten vier Ligaspielen stets zum 20-Mann-Spieltagskader gehörten, bedeuten ihre Ausfälle, dass Dabrowski nun zwei der bisher neun Spieler, die noch gar nicht zum Kader gehörten, nominieren werden. "Zwei Wechsel wird es definitiv geben. Vielleicht auch mehr", macht Dabrowski den Spielern, die hinten dran sind, Hoffnungen für Samstag.