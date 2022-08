MSV Duisburg: So plant Trainer Ziegner nach dem Bakir-Ausfall

Der MSV Duisburg reist am Sonntag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) mit sieben Punkten aus vier Spielen im Rücken zum SV Meppen. Die Stimmung bei den Zebras ist sehr gut.

Torsten Ziegner, Trainer des MSV Duisburg, hat auf der Spieltags-Pressekonferenz vor dem Duell mit dem SV Meppen über einige Themen gesprochen.

Torsten Ziegner über...

... die Verletzung von Alaa Bakir: "Es geht ihm gut. Der Eingriff ist positiv verlaufen. Die Ärzte waren auch mit der Operation zufrieden. Er hat einen Meniskusschaden erlitten. Er wird, denke ich, acht bis zwölf Wochen ausfallen. Aber da gibt es überhaupt keinen Druck. Alaa soll sich erholen, eine gute Reha absolvieren und uns dann genauso helfen wie in den vergangenen Wochen. Wir gehen zu 100 Prozent davon aus, dass er im Januar 2023 wieder dabei ist."

... die Ausfälle: "Alaa Bakir ist, wie erwähnt, klar. Dazu gesellen sich aktuell weiter Rolf Feltscher, Leroy Kwadwo und Marvin Knoll.

Der MSV wird von 1000 Fans nach Meppen begleitet. Die Mannschaft wird am Samstag nach dem Vormittagstraining Richtung Emsland aufbrechen.

... die Stimmung im Team: "Natürlich tun Siege immer gut und sorgen für eine gute Stimmung. Das ist bei uns aktuell auch der Fall. Aber wir sind erst am 4. Spieltag. Wir müssen demütig sein. Es gilt jedes Spiel total ernst anzugehen, total wertzuschätzen. So wird es auch in Meppen sein. Wir fahren ohne Angst, aber Respekt ins Emsland und wollen ein positives Ergebnis erzielen."

... personelle Wechsel nach dem Bakir-Ausfall: "Wir werden jetzt nicht sechsmal wechseln. Das ist klar. Die Kontinuität ist auch für die Mannschaft wichtig, da die Leistungen und Ergebnisse stimmen. Aber klar: einmal müssen wir wechseln, da Alaa Bakir ausfällt. Es gibt einige Alternativen wie Aziz Bouhaddouz, Kolja Pusch, Julian Hettwer oder auch Philipp König. Wir haben da einige Fenster offen. Wir werden die Art und Weise wie wir Fußball spielen aber nicht verändern."

... den SV Meppen: "Sie haben zuhause zweimal klar gewonnen. Wir sind da schon ordentlich gewarnt. Wir waren bei beiden Spielen vor Ort und haben Erkenntnisse gesammelt. Das Stadion, die Atmosphäre in Meppen sind auch speziell. Zwar nicht mit unseren Fans vergleichbar, aber es ist da auch schon ordentlich laut. Die Mannschaft ist in der Offensive mit einigen guten Spielern gespickt. Wir wollen diese Spieler ausschalten und unser Spiel durchbringen."