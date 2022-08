Neuer Bielefeld-Trainer soll laut Medien aus der 3. Liga kommen

Arminia Bielefeld hat offenbar einen Nachfolger für Uli Forte gefunden. Der neue Cheftrainer des Zweitligisten kommt einem Kicker-Bericht zufolge aus der 3. Liga.

Nach der Freistellung von Uli Forte am Mittwoch könnte schon am kommenden Spieltag ein neuer Cheftrainer bei Arminia Bielefeld an der Seitenlinie stehen.

Offenbar holt der Zweitligist Daniel Scherning als Nachfolger auf die Alm. Das schreibt der Kicker. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Scherning stand zuletzt beim Drittligisten VfL Osnabrück unter Vertrag. Dem Bericht zufolge wird der 38-Jährige schon am Donnerstagvormittag erstmals das Training in Bielefeld leiten. Am Mittwochabend sollen sich die Parteien auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben.

Schernings Vertrag in Osnabrück lief ursprünglich bis zum Ende dieser Saison. Der gebürtige Paderborner kennt die Arminia bereits. Als Spieler stand er zeitweise für die zweite Mannschaft auf dem Feld. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere arbeitete Scherning als Scout sowie als Trainer der U23 und U19. Über einen Co-Trainerposten beim SC Paderborn führte ihn der Weg im letzten Sommer nach Osnabrück.

Jetzt soll der UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber die Arminia wieder stabilisieren. Der Absteiger legte einen Fehlstart mit vier Niederlagen in Serie hin. Als Konsequenz daraus musste der erst im Sommer verpflichtete Trainer Uli Forte gehen. Auch der frühere Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis soll laut WAZ ein Kandidat auf die Nachfolge gewesen sein. Doch jetzt macht es offenbar Scherning, der am Sonntag im Gastspiel beim 1. FC Heidenheim debütieren könnte.