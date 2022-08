Schock für MSV Duisburg: Leistungsträger muss operiert werden

Bittere Kunde für den MSV Duisburg! Der Drittligist musste den 3:1-Sieg gegen die Zweitvertretung des SC Freiburg teuer bezahlen. Ein Leistungsträger verletzte sich schwer.

Das wird dem MSV Duisburg weh tun: Alaa Bakir musste am Montagabend im Spiel der Zebras gegen die Reserve des Bundesligisten SC Freiburg - Duisburg siegte mit 3:1 - schon nach rund 30 Minuten ausgewechselt werden.

Am Dienstagabend folgte dann die bittere Diagnose. "Gute Besserung, Alaa Bakir! Beim 3:1-Sieg über den SC Freiburg II hat sich unsere Nummer neun einen Meniskusriss zugezogen. Die Operation erfolgt am Donnerstag in der BG Unfallklinik", teilte der MSV via Twitter mit.





Über die Ausfallzeit machten die Duisburger keine Angaben. Doch es ist davon auszugehen, dass Bakir nach der Meniskus-Operation im Jahr 2022 nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Der 21-jährige Offensivspieler stand in den vier bisherigen Saisonspielen immer von Beginn an auf dem Platz und konnte eine Torvorlage beisteuern. Für die MSV-Offensivabteilung ist es ein großer Verlust.