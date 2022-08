MSV Duisburg: Diesen Vereinsrekord hat Moritz Stoppelkamp aufgestellt

Moritz Stoppelkamp war der überragende Mann beim 3:1-Sieg des MSV Duisburg gegen den SC Freiburg II. Der Kapitän hat einen neuen Vereinsrekord aufgestellt.

Was für eine Gala von Moritz Stoppelkamp: Beim 3:1-Sieg des MSV Duisburg gegen die U23 des SC Freiburg spielte der Kapitän die Hauptrolle. Die ersten beiden Tore durch Joshua Bitter (30.) und Aziz Bouhaddouz (49.) bereitete der 35-Jährige mit seinen Eckbällen vor, das 3:0 erzielte er selbst. Stoppelkamp verlud seinen Gegenspieler und schlenzte den Ball von der Strafraumkante traumhaft ins lange Eck.

Für die Zebras war es der erste Sieg im zweiten Heimspiel der Saison - und für Stoppelkamp ein historischer Abend. Zum einen bestritt der Routinier sein 100. Spiel in der 3. Liga. Und zum anderen schrieb er einen neuen Vereinsrekord. Nach seinen beiden Assists steht Stoppelkamp nun bei insgesamt 47 Vorlagen im Trikot der Meidericher. Damit überholte er Werner Krämer, den den bisherigen Top-Wert hielt. Der 2010 verstorbene frühere Offensivspieler bereitete in den 50er und 60er Jahren 46 Duisburger Treffer vor.





Und darüber hinaus erzielte Stoppelkamp am Montagabend bereits sein 60. Tor für den MSV. Damit liegt er nun gleichauf mit Kingsley Onuegbu auf Platz acht der ewigen Torschützenliste. Zählt man Treffer und Vorlagen zusammen, hat Stoppelkamp in seiner aktuellen Form gute Aussichten auf eine weitere Vereinsbestmarke im Laufe der Saison. Seine 107 Scorerpunkte kann nur Ronald Worm toppen. Der kam in den 70er Jahren auf 113, brauchte dafür allerdings auch 283 Partien - und Stoppelkamp nur 171. Viel fehlt also nicht mehr.

Auch die Drittliga-Quote mit 37 Toren und 29 Vorlagen nach 100 Einsätzen - übrigens alle für Duisburg - kann sich sehen lassen. An den ersten vier Spieltagen dieser Saison war Stoppelkamp zweimal selbst erfolgreich, drei Treffer leitete er ein. Angesprochen auf seine gute Form lenkte der gebürtige Duisburger die Aufmerksamkeit aber lieber auf das ganze Team: "Wir hatten eine überragende Vorbereitung, was die Trainingsarbeit betrifft", sagte er nach Abpfiff bei Magenta Sport. "Wir sind sehr fit, das sieht man in den Spielen. Die Mannschaft lebt einfach und davon profitiere ich vorne."