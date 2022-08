MSV Duisburg: Ein Wechsel - dieser Startelf vertraut Ziegner gegen Freiburg

Der MSV Duisburg empfängt die U23 des SC Freiburg II am vierten Spieltag der 3. Liga. Diese Startelf schickt Trainer Torsten Ziegner ins Spiel.

Beim FSV Zwickau hatte der MSV Duisburg vor einer knappen Woche den ersten Saisonsieg gefeiert, am heutigen Montagabend sollen die ersten drei Punkte im eigenen Stadion folgen. Die U23 des SC Freiburg ist zu Gast bei den Zebras (19 Uhr). Hier geht es zum RevierSport-Liveticker.

Beim 1:0-Sieg in Zwickau und dem vorigen 2:2 gegen Rot-Weiss Essen im ersten Heimspiel hatte MSV-Trainer Torsten Ziegner jeweils die gleiche Startelf aufgeboten. Und auch gegen Freiburg schickt der Coach eine nahezu unveränderte Mannschaft ins Rennen. Einziger Wechsel: Marlon Frey fällt mit Magenproblem aus, für ihn rückt Caspar Jander in die Mittelfeldzentrale neben Marvin Bakalorz. Der 19-Jährige stand bereits am ersten Spieltag von Beginn an auf dem Feld.

MSV - Freiburg II: Die Aufstellungen Duisburg: Müller – Bitter, Mai, Senger, Kölle – Bakalorz, Jander – Ajani, Bakir, Stoppelkamp – Ekene. Bank: Raeder, Pusch, Bouhaddouz, Hettwer, Fleckstein, Stierlin, Gembalies, König, Wild Freiburg: Atubolu - Treu, Makengo, Andi Hoti, Guttau - Lienhard, Wagner, Stark - Burkart, Vermeij, Knappe. Bank: Sauter, Braun-Schumacher, Furrer, Lee, Kehl, Fahrner, Schmidt, Wiklöf, Ontuzans Schiedsrichter: Konrad Oldhafer (Hamburg)

Verzichten müssen die Duisburger weiterhin auf Marvin Knoll (Knie), Leroy Kwadwo (Hüfte) und Rolf Feltscher (Knie). Dagegen steht Nachwuchsstürmer Julian Hettwer nach langer Krankheit erstmals wieder im Kader. Innenverteidiger Marvin Senger, der gegen Zwickau angeschlagen ausgewechselt werden musste, ist rechtzeitig fit geworden und beginnt an der Seite von Sebastian Mai im Abwehrzentrum.

Auf der Gegenseite stürmt ein alter Bekannter: Vincent Vermeij, der zwischen 2019 und 2021 das MSV-Trikot trug, läuft inzwischen für die Freiburger Reserve auf. Der Niederländer fiebert dennoch mit den Duisburgern - heute aber natürlich nicht.