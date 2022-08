RWE-Kommentar: Essen muss und wird nachlegen - am Geld scheitert es nicht

Rot-Weiss Essen muss in der 3. Liga auf den Fehlstart reagieren. Ein Kommentar.

Letzter nach vier Spieltagen. So hat Rot-Weiss Essen sich die ersten Wochen nach dem Aufstieg in die 3. Liga nicht vorgestellt. Trotz der fantastischen Unterstützung der Fans gab es bisher fast nur Frust. Und das 0:1 beim BVB passte zur Situation, wo der eigene Torwart böse patzt und vorne einfach nichts gelingen will trotz drückender Überlegenheit.

RWE ist voll drin in der Abwärtsspirale, die bei vergleichbaren Situationen in der Vergangenheit fast immer zum Abstieg führte. Jetzt haben die Essener allerdings noch Zeit auf den Fehlstart zu reagieren. Bis zum 1. September ist das Transferfenster geöffnet - vertragslose Spieler dürfen auch danach verpflichtet werden.

Klar ist: RWE muss nachlegen - RWE wird nachlegen. Und im Prinzip ist das Profil der Neuen klar umrissen. Da RWE bisher fast komplett auf Drittliga-Erfahrung verzichtete, müssen Spieler her, die schnell helfen, die die Liga und den Abstiegskampf kennen. Positionen, auf denen nachgebessert werden sollte, gibt es viele. Speziell in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld muss etwas passieren.





Klar ist auch: Die Essener Verantwortlichen sitzen an diesem Wochenende zusammen, analysieren die Lage. Je nachdem, wie groß die Not intern beziffert wird, wird eingekauft. Ein hoher sechsstelliger Betrag soll nach RS-Infos zur Verfügung stehen, um Korrekturen vorzunehmen, wobei kein Anhänger Angst haben muss, dass wie zu früheren Zeiten finanziell ein Harakiri-Kurs gefahren wird. Doch am teuersten wäre am Ende der erneute Abstieg, den man mit allen Mitteln verhindern will.

Die Wende zum Besseren soll es am nächsten Spieltag geben, gegen den FC Ingolstadt. Es gibt leichtere Missionen...