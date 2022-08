RWE: Kapitän lobt die Fans und will "im nächsten Spiel den Bock umstoßen"

Rot-Weiss Essen bleibt auch nach dem vierten Spiel in der 3. Liga sieglos. Bei Borussia Dortmund II gab es ein 0:1 aus RWE-Sicht. Der Kapitän bedankte sich bei den Fans.

Rot-Weiss Essen wartet immer noch auf den ersten Dreier in der 3. Liga. Doch auch nach dem 0:1 bei der U23 von Borussia Dortmund wurde die Mannschaft von Christoph Dabrowski minutenlang gefeiert.

Der Kredit der Fans ist noch nicht aufgebraucht. Über 5000 Essener sorgten im Signal Iduna Park, der mit 11079 Fans eine Rekord-Kulisse für ein Dortmunder U23-Spiel, für eine super Stimmung.

Essens Kapitän Daniel Heber richtete nach der dritten Niederlage im vierten Spiel auch einige Worte an die Anhänger. Heber bei "Magenta TV": "Wir haben gekämpft und von Beginn an in einem kompakten Block verteidigt. In der zweiten Halbzeit haben wir nochmal alles versucht, aber wir die Chancen nicht genutzt und stehen wieder mit einer Niederlage da. Die Fans haben uns super unterstützt, aber es hat wieder nicht gereicht." Er ergänzte: "Die Fans tragen uns noch von der vergangenen Saison, die Euphorie ist immer noch da. Da sieht man, was Rot-Weiss Essen für ein geiler Verein ist. Wir hoffen, dass wir im nächsten Spiel den Bock gemeinsam umstoßen."





Dass das passieren wird, davon ist auch Trainer Dabrowski überzeugt. "Wir haben eine Mannschaft gesehen, die stabil ist und der Knoten wird platzen. Davon bin ich überzeugt. Die Fans sind fantastisch und das müssen wir für uns nutzen."

Die nächste Chance dazu hat RWE am Samstag (20. August, 14 Uhr) gegen den FC Ingolstadt. Bis dahin werden die Essener auf jeden Fall auf den letzten Tabellenplatz verweilen.