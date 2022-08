3. Liga: BVB II peilt gegen RWE Rekord an - Preußer sieht bei Essen "viel Power"

Mit nur einem Punkt aus drei Spielen ist Borussia Dortmund II in die Saison gestartet. Diese Ausbeute hat auch Rot-Weiss Essen vorzuweisen. Am Samstag kommt es zum direkten Duell.

Borussia Dortmund II ist am Mittwochmorgen um 2 Uhr, tief in der Nacht, enttäuscht aus dem Saarland zurückgekommen. Mit 0:1 unterlag die U23 des BVB beim 1. FC Saarbrücken. Den Gegentreffer kassierten die Westfalen in der Nachspielzeit.

"Es war schon enttäuschend und bitter. Wir können das auch selber gewinnen, deshalb war es schon dramatisch, wie das Spiel geendet ist. Aber es geht auch schon weiter. Deshalb wollen wir gar nicht nach hinten schauen, sondern richten den Blick auf Essen", erklärt Christian Preußer gegenüber RevierSport.

Der BVB-II-Trainer blickt voller Vorfreude auf den Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker). Es geht im großen Signal Iduna Park gegen Rot-Weiss Essen. Preußer: "Das wird Samstag ein echt cooles Spiel, mit viel Power und Emotionalität. Es ist angerichtet und es kribbelt schon. Man merkt, dass ein Derby bevorsteht. Es war zuletzt immer eng zwischen beiden Teams."

RWE kommt schon mit viel Power und spielt intensiv mit Energie. Natürlich auch unterstützt durch seine Fans. Man kriegt die Euphorie in Essen schon mit. Sie haben eine gute Mannschaft, die sicherlich mehr als nur den Klassenerhalt erreichen kann. Christian Preußer

2020/2021 ist Borussia Dortmund II mit 93 Punkte - nur drei Zähler vor RWE - in die 3. Liga aufgestiegen. Ein Jahr später zogen die Essener dann nach. Und nun steht das Duell in der 3. Liga auf der Agenda. Das Interesse an dem Spiel ist groß.

In Dortmund hofft man gar auf einen internen Zuschauerrekord, was BVB-II-Spiele in der 3. Liga angeht. 2014 waren 10.000 Zuschauer gegen Jahn Regensburg gekommen. Diese Marke gilt es am Samstag - Anmerkung: die BVB-Profis spielen am Freitagabend beim SC Freiburg - zu knacken. Bis Donnerstagabend waren 7200 Karten verkauft, davon 5000 (Stand: Freitagmittag, Anm. d. Red.) Tickets in Essen. Die Tageskassen werden am Samstag auch noch geöffnet.

Für Preußer und seine junge Mannschaft, die die jüngste der 3. Liga ist, ist es am 4. Spieltag schon eine Art Saison-Highlight. "Klar. BVB gegen RWE im großen Stadion - da geht nicht viel mehr in dieser Saison. Wir freuen uns alle unheimlich darauf", betont Preußer, der vor dem Gegner von der Hafenstraße warnt: "Ich habe die RWE-Spiele gesehen und muss sagen, dass Essen auch einiges an Pech hatte."