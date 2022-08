RWE-Kommentar: Essens Fehlstart - am Druck kann es nicht gelegen haben

Rot-Weiss Essen ist schlecht gestartet nach dem Aufstieg in die 3. Liga. Es ist nicht der erste schlechte Saisonbeginn. Ein Kommentar.

RWE-Fans haben es nicht leicht. Seit 2011 mussten sie in der Regionalliga verharren, ehe die Mannschaft in der letzten Saison den Aufstieg in die 3. Liga schaffte.

Doch eine Liga höher hat RWE nach den letzten Aufstiegen das unrühmliche Talent entwickelt, den Start furchtbar in den Sand zu setzen und damit die Euphorie rund um den Klub schnell im Keim zu ersticken.

1996 gab es am ersten Spieltag ein 0:4 gegen die Stuttgarter Kickers, da kassierte man - wie in diesem Jahr beim 1:5 gegen die SV Elversberg am ersten Spieltag - bereits zur Pause vier Gegentreffer. 2004 gab es ein 1:5 gegen Aue - auch hier setzte es vier Gegentore vor dem Wechsel. Beide Male stieg man am Ende der Saison gleich wieder ab.

Zu erklären ist das sicher nicht, trotzdem ist es erstaunlich, dass es Rot-Weiss Essen so oft passiert, dass nach einem Aufstieg vor allem die Heimspiele zu Desaster-Tagen werden. Hier, wo man die volle Unterstützung hat. Hier, wo man den Grundstein für den Klassenerhalt legen soll.





Am Druck kann es nicht gelegen haben, denn die Anhänger zeigen dem Team, dass es Kredit besitzt, nach den deutlichen Heimniederlagen gegen Elversberg und Viktoria Köln gab es kaum Unmut, es muss also an anderen Dingen liegen.

Und da ist man - auch wenn es noch früh in der Saison ist - schnell bei der Qualität des Kaders. Die Verantwortlichen haben betont, dass sie extra keine Spieler jenseits der 30 verpflichten wollten, trotzdem stünde der Mannschaft im Mittelfeld ein Routinier wie Robert Tesche, der vom VfL Bochum zum VfL Osnabrück wechselte, gut zu Gesicht.

Elf Gegentore nach drei Spielen sind gegen Teams, die mit dem Aufstieg vermutlich nichts zu tun haben werden, ein schlimmer Wert. Noch haben viel zu viele Spieler mit sich und den neuen Umständen in einer höheren Liga zu kämpfen. Isaiah Young zum Beispiel, ein Garant für den Aufstieg, spielt noch überhaupt keine Rolle in der Offensive. Kapitän Daniel Heber patzte mehrfach gegen Elversberg, verschuldete nun einen Elfmeter gegen Viktoria Köln. Auch die Außenverteidiger-Positionen sind Baustellen, wo noch viel Luft nach oben ist.

Trainer Christoph Dabrowski ist derzeit nicht zu beneiden, denn durch die Englische Woche bleibt kaum Zeit, um an den vielen Dingen, die nicht passen, zu arbeiten. Bereits am Samstag geht es beim BVB II weiter. Und auch wenn im Keller der 3. Liga noch nicht viel passiert ist, muss die Mannschaft allmählich zeigen, dass sie die 3. Liga verstanden hat.

Andererseits bringt man sich auch selber um die Plätze im Kader, denn die Verantwortlichen werden handeln, wenn bis Ende August (drei Spiele sind bis dahin noch offen) keine Besserung in Sicht ist - das Transferfenster hat bis zum 1. September (18 Uhr) geöffnet. Stand jetzt könnte RWE fast überall Verstärkung gebrauchen, wenn man nach den ersten Drittliga-Eindrücken geht.