Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen musste sich Viktoria Köln mit 1:4 geschlagen geben. Mittelfeldspieler Björn Rother nahm anschließend kein Blatt vor den Mund.

Wortlos stampften die Spieler von Rot-Weiss Essen nach der deutlichen 1:4-Niederlage gegen Viktoria Köln in die Kabine. Zu groß war der Frust über die eigene Leistung und das enttäuschende Ergebnis. RWE hatte sich vor 15.006 Fans viel vorgenommen, wollte den Schwung aus dem Duisburg-Derby mitnehmen und den ersten Dreier in der 3. Liga einfahren.

Doch die Mannschaft schaffte es erneut nicht, den Matchplan über 90 Minuten umzusetzen. In der Anfangsphase spielten die Essener noch mutig und setzten die Viktoria früh unter Druck, aber mit dem Gegentor zum 0:1 (25.) verlor RWE den Faden und leistete sich viel zu viele einfache Fehler im Spielaufbau.

Es hat von allen nicht gereicht. Weder von mir, noch vom Rest der Mannschaft. Neun Gegentore in zwei Heimspielen – das ist schon heftig. Björn Rother.

Ein Spieler, der sich nach dem Abpfiff den Fragen der Journalisten stellte, war Björn Rother. Der Mittelfeldmann nahm kein Blatt vor den Mund: "So reicht es nicht! Wir haben gut angefangen und kassieren mit der ersten Flanke das 0:1. Gefühlt jeder Schuss vom Gegner führt immer zum Tor. Und es ist nicht so, dass die haltbar wären. Jakob Golz kann da nichts machen, er ist aktuell einfach eine arme Sau. Ein Rückstand war genau das, was wir vermeiden wollten. Es funktioniert nicht immer wie in Duisburg, dass man ein 0:2 aufholt. Es wäre gut, wenn wir mal clever ins Spiel gehen würden und nicht immer in Rückstand geraten. Das nervt einfach."

Auch mit seiner eigenen Leistung zeigte sich der 26-Jährige, der in seiner Karriere 40 Spiele in der 2. Liga bestritt, alles andere als zufrieden. Rother erklärte selbstkritisch: "Es hat von allen nicht gereicht. Weder von mir, noch vom Rest der Mannschaft. Neun Gegentore in zwei Heimspielen – das ist schon heftig."





Am Samstag (13. August, 14 Uhr) bietet sich für Rot-Weiss Essen die Chance auf Wiedergutmachung. Dann ist die Elf von Coach Christoph Dabrowski zu Gast im Signal-Iduna-Park bei der U23 von Borussia Dortmund. Rother hofft auf eine Leistungssteigerung und den ersten Dreier der Saison: "Je früher der erste Sieg kommt, desto besser. Dann ist der Bock etwas umgestoßen. Das ist ganz wichtig für uns."