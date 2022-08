Vor RWE-Spiel: Viktoria-Schock! Nummer eins fällt aus

Viktoria Köln muss am Dienstagabend (19 Uhr, RevierSport) im Drittliga-Auswärtsspiel bei Rot-Weiss Essen auf seine Nummer eins verzichten.

Das ist ein herber Rückschlag für Viktoria Köln! Wie RevierSport erfuhr, muss die Viktoria am Dienstag (19 Uhr, RS-Liveticker) bei Rot-Weiss Essen auf Ben Voll verzichten.

Die Nummer eins der Kölner fällt aufgrund einer Lebensmittelvergiftung aus. Erst am Samstag avancierte der 21-Jährige beim 1:0-Sieg über den SV Wehen Wiesbaden zum Matchwinner und parierte einige sogenannte Unhaltbare. "Wir können uns bei Torwart Ben Voll bedanken, der eine tolle Partie spielte", lobte Viktoria-Trainer Olaf Janßen seinen Torwart noch im RevierSport-Interview vor dem RWE-Spiel.

Wer ersetzt Voll - Bördner oder doch Rauhut?

Nun muss Janßen umplanen. Für Voll, der erst in diesem Sommer vom FC Hansa Rostock nach Köln-Höhenberg wechselte, dürfte Elias Bördner in Essen zwischen den Pfosten stehen. Der 20-Jährige kam zu dieser Saison von Eintracht Frankfurt zur Viktoria. Eine andere Option wäre Kevin Rauhut.

So könnte die Viktoria in Essen spielen: Viktoria Köln: Bördner (Rauhut) - Koronkiewicz, Dietz, Siebert, May - Fritz, Sontheimer - Risse, Philipp, Lankford - Meißner.

Ein erfahrener, 32-jähriger Schlussmann. Rauhut spielte in seiner Karriere zweimal gegen RWE und gewann beide Spiele. Einmal mit den Sportfreunden Siegen (3:2, Saison 2013/2014) im Leimbachstadion und das andere Mal ist gar nicht mal so lange her. In der Serie 2019/2020 siegte Fortuna Köln an der Hafenstraße mit dem gebürtigen Oberhausener Rauhut im Tor mit 1:0.

Neben Voll muss Janßen in Essen auch auf den gesperrten Christoph Greger sowie die verletzten Spieler Jeremias Lorch (Kreuzbandriss), Luca Marseiler (Sprunggelenk) und Andre Becker (Innenbandanriss) verzichten.