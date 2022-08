BVB II: Niklas Dams über den Saisonstart in der 3. Liga

Die U23 von Borussia Dortmund ist nach zwei Spieltagen noch nicht so richtig in der 3. Liga angekommen. RS hat sich mit Niklas Dams über den Auftakt unterhalten.

Der BVB II hat nach zwei absolvierten Partien in der 3. Liga einen Punkt auf dem Konto. Auf das unglückliche 1:1-Unentschieden im Auftaktspiel beim SV Wehen Wiesbaden folgte am Sonntagnachmittag eine deftige 0:4-Pleite gegen Ingolstadt. Innenverteidiger Niklas Dams blickte nach der Niederlage in enttäuschte Gesichter seiner Mannschaftskollegen.

Der Routinier resümierte: „Es war definitiv unnötig vier Tore zu kassieren. Dementsprechend sind wir alle enttäuscht, weil es eine klare und hochverdiente Niederlage war. Dass man gegen so eine Mannschaft mal ein Tor kassieren kann, weil sie erfahrene und gute Spieler vorne haben, kann immer passieren. Trotzdem dürfen wir nicht den Faden verlieren und teilweise so einfache Gegentore bekommen.“

Dams: „Haben definitiv andere Spielertypen als letzte Saison"

In der Sommerpause mussten die Dortmunder einige Stützen aus der vergangenen Saison ziehen lassen. Mit den Offensivspielern Immanuel Pherai (Eintracht Braunschweig), Berkan Taz (SV Waldhof Mannheim) und Richmond Tachie (SC Paderborn) verließen die drei erfolgreichsten Torschützen und Vorlagengeber den Verein.

Dass es dem BVB II aufgrund der Abgänge nun schwerer falle Tormöglichkeiten zu erspielen, kann Dams allerdings nicht bestätigen: „Wir haben definitiv andere Spielertypen als letzte Saison. Ich glaube aber, dass wir gegen Wiesbaden gute Torchancen hatten. Wiesbaden ist für diese Liga absolut überhaupt keine Laufkundschaft. Da muss man sich erstmal drei, vier klare Chancen rausarbeiten.“

Zudem sei es gegen den FC Ingolstadt alles andere als leicht, entscheidende Offensivakzente zu setzen. Dams kennt FCI-Trainer Rüdiger Rehm noch gut aus der gemeinsamen Zusammenarbeit beim SV Wehen Wiesbaden und weiß, wie sicher die Abwehrreihe des 43-Jährigen steht: „Bei ihm liegt der Fokus sehr auf der Defensive. Gegen die Mannschaften von Rüdiger Rehm Torchancen zu kreieren ist immer schwer“, erzählte der Verteidiger.

Englische Woche steht an

Nach dem durchwachsenen Auftakt wird es für die Zweitvertretung des BVB nicht leichter. Bereits am Mittwoch (19 Uhr) gastieren die Borussen beim 1. FC Saarbrücken, der nach zwei Siegen zum Start mit sechs Zählern auf Tabellenplatz zwei zu finden ist.

Dams will sich schnell finden und auf die nächste Aufgabe fokussieren: "In der Englischen Woche kann man eine Niederlage schnell abschütteln. Natürlich müssen wir ein bisschen was analysieren - das bleibt nicht aus. Trotzdem werden wir das Spiel nicht tagelang im Hinterkopf behalten, weil es schon in drei Tagen weitergeht.“